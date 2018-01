Prawo budowlane - kawalerki: czy aneks kuchenny musi mieć osobne okno

Nowe przepisy dotyczšce projektowania kawalerek sš niejasne. Nie wynika z nich wprost, czy aneks kuchenny musi mieć okno, czy nie.

Od 1 stycznia 2018 r. obowišzuje nowelizacja rozporzšdzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z nimi od nowego roku aneks kuchenny w kawalerce może być częœciš przedpokoju, jak i pokoju.

Wczeœniej zaprojektowanie aneksu w kawalerce było możliwe, tylko gdy był on połšczony z korytarzem. Nowe przepisy stawiajš warunki. Jeżeli w kawalerce aneks będzie częœciš pokoju, musi w niej zostać zainstalowana co najmniej wentylacja grawitacyjna i kuchenka elektryczna.

Ponadto aneks kuchenny powinien mieć oœwietlenie œwiatłem dziennym.

Budzi to wštpliwoœci. Polski Zwišzek Firm Deweloperskich zwrócił się o interpretację do Ministerstwa Infrastruktury.

Chodzi o odpowiedŸ na pytanie, czy wymóg bezpoœredniego oœwietlenia aneksu œwiatłem dziennym będzie uznany za spełniony, jeżeli jedynym oœwietleniem będzie œwiatło na przykład z okien połšczonego z aneksem pokoju.

– W naszej opinii aneks kuchenny nie musi mieć osobnego okna, aby wymóg bezpoœredniego nasłonecznienia został zrealizowany– tłumaczy Przemysław Dzišg, radca prawny PZFD. – PZFD uważa, że wystarczy, jeżeli będzie doœwietlony œwiatłem z okien innego pomieszczenia, stšd też zwróciliœmy się do ministerstwa z proœbš o interpretację, aby inwestorzy nie mieli żadnych wštpliwoœci co do interpretacji przepisów – dodaje. Na odpowiedŸ trzeba poczekać. Š?