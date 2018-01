Pytanie do Sądu Najwyższego ws. rekompensaty dla właściciela działki z linią energetyczną

Czy właœcicielowi działki z liniš energetycznš należy się zapłata za zajęty pas czy też za wszystkie ograniczenia z niej wynikłe, np. w planie zagospodarowania.

O rozstrzygnięciem tej praktycznej kwestii zwrócił się do Sšdu Najwyższego Sšd Okręgowy w Olsztynie.

Operator Energetyczny wystšpił o ustanowienie na jego rzecz służebnoœci przesyłu na działce Antoniego i Elżbiety K. dla linii wysokiego napięcia 110 kV obejmujšcy pas po 15 m po każdej ze stronie liczšc od osi linii, za jednorazowym wynagrodzeniem 12 tys. zł. Właœciciele godzili się na służebnoœć, ale za rocznym wynagrodzeniem 33 tys. zł. Sšd Rejonowy w Olszynie przyznał jednorazowo 167 tys. zł. SO rozpatrujšc apelację operatora powzišł wštpliwoœci jak należy ustalać wynagrodzenie. Czy do obcišżenia nieruchomoœci służebnoœciš, zaliczać tylko pas eksploatacyjny niezbędny przedsiębiorstwu przesyłowemu do korzystania z urzšdzeń (a więc grunt pod słupami, ew. pod kablami plus dojœcia), czy należy do niego zaliczyć pas ochronny, w tym wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? Wiadomo, że przy linii wysokiego napięcia nie można np. budować budynków mieszkalnych.

Do tej pory SN wypowiadał się w podobnej kwestii ale co do gazocišgów i rozbieżnie. W wyroku z 7 lipca 2017 r. (V CSK 636/16) stwierdził, że wynagrodzenie za ograniczenia w korzystaniu z działki nie jest œciœle zwišzane ze strefš ochronnš, gdyż rygory te dotyczš budowy sieci, bezpieczeństwa, a nie póŸniejszego korzystania z gruntu. – W szczególnych przypadkach ograniczenia w korzystaniu z gruntu mogš się pokrywać ze strefš, ale wymaga to indywidualnego zbadania – wskazała sędzia SN Anna Owczarek.

Półtora roku wczeœniej w uchwale (III CZP 88/15) SN orzekł, że służebnoœć przesyłu dla gazocišgu nie obejmuje strefy kontrolowanej, ale wynagrodzenie za służebnoœć generalnie jest szersze. Z kolei całkiem niedawno, w paŸdzierniku ubr. SN orzekł, że zapłata za przesył musi objšć ograniczenia budowlane (IV CSK 724/16). – Nie może być tak, że ograniczenia prawa właœciciela gruntu na skutek utrzymywania instalacji przesyłowej, zwišzane z okreœlonymi normami budowlanymi, sanitarnymi, nie będš zrekompensowane – powiedział sędzia SN Zbigniew Kwaœniewski. – Obszar strefy kontrolowanej musi być zatem uwzględniony przy wyliczeniu wynagrodzenia.

Innego zdania jest Bartosz Rakoczy, profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, specjalizujšcy się w prawie nieruchomoœci. – Takie spory często skupiajš się na szerokoœci pasa od jakiego liczyć wynagrodzenie. Właœcicielom gruntu zależy, by był jak najszerszy, a przedsiębiorcy jak najwęższy. Pas ten moim zdaniem nie ma jednak istotnego znaczenia, przepisy o służebnoœci przesyłu, art. 305 (2) K.c., mówiš o dostępie do sieci koniecznym dla prawidłowego korzystania z niej, a nie o zagrożeniami jakie ona niesie, o strefie ochronnej, planie zagospodarowania. W tym ostatnim przypadku właœciciel działki ma roszczenie do gminy, a nie nie sieci przesyłowych.