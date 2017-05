Małgorzata Czernecka: Nie można pracować bez przerwy

- Nowe technologie z roku na rok zwiększają nasze tempo pracy. Wykonujemy coraz więcej zadań, staramy się je robić jednocześnie, i to w krótkim czasie – mówi Małgorzata Czernecka, prezes Human Power. Dodaje, że organizacje dbają o rozwój kompetencji i talentów pracowników, nie uwzględniając jednak tego, że aby byli oni w stanie je wykorzystywać, muszą być wypoczęci i pełni energii. Czy dobre biuro zmotywuje przeciążonego pracownika do działania? Co myślą sami badani pracownicy o swoich obowiązkach?