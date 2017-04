Maja Biesiekierska - Konflikt interesów

RICS chce, aby jeden konsulat nie mógł reprezentować dwóch stron transakcji jednocześnie - czy to w przypadku najmu czy sprzedaży nieruchomości. Czy agenci pracujący w Polsce dostosują się do tego wymogu?

- Nie jest to żaden nowy przepis. Kodeks etyki zawodowej dokładnie określa, co może być uznane za konflikt interesów. Jeśli sprzedający chce dostać jak najwięcej, a kupujący chce zapłacić jak najmniej, to niemożliwe, aby doradzać obu stronom w ten sam sposób, by były one zadowolone - komentuje Maja Biesiekierska MRICS, Prelios Real Estate Advisory.