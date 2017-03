Agnieszka Grotkowska - Musisz wiedzieć, co sprzedajesz

Sprzedaż mieszkania to proces, do którego musimy się bardzo dobrze przygotować. Przede wszystkim trzeba je odpowiednio wycenić. Dobra wycena to porównanie cen na rynku, przyjrzenie się konkurencji, sprawdzenie, czy mieszkań w okolicy jest dużo i czy jest na nie popyt.

Ważny jest też marketing. Lokal musi być atrakcyjnie przedstawiony potencjalnym klientom. Na pewno trzeba go gruntownie posprzątać, pozbyć się nadmiaru rzeczy, naprawić usterki. Ofertę warto umieścić na popularnych portalach. Można też powiesić banner z informacją o sprzedaży na ogrodzeniu albo balkonie.

Mieszkania w bardzo złym stanie mogą zainteresować inwestorów. Musimy się jednak liczyć z obniżką ceny - mówi Agnieszka Grotkowska, ekspert Freedom Nieruchomości.