Michał Melaniuk - Co da klientowi mniejszy deweloper

Rynek mieszkań jest bardzo konkurencyjny. Odczuwają to zarówno klienci, jak i gracze na tym rynku, czyli firmy deweloperskie. Dla kupujących oznacza to bardzo duży wybór mieszkań oferowanych i przez mniejsze, i przez większe firmy. Te pierwsze mogą sobie pozwolić na większą dbałość o szczegóły, na bardziej indywidualne podejście do klienta - mówi Michał Melaniuk, dyrektor zarządzający Cordia Polska.