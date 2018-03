Niepełnosprawni uczniowie - MEN chce poprawić organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami

Połowa szkół nieprawidłowo wspierała uczniów niepełnosprawnych; trzy czwarte placówek nie wykorzystało przysługujšcych pieniędzy.

Minister edukacji narodowej ustali wykaz zajęć dla specjalistów, m.in. logopedów i psychologów, które poprowadzš oni w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Od roku 2019/2020 w każdej szkole będzie zatrudniony nauczyciel specjalista – zapowiedziała wiceminister Marzena Machałek na posiedzeniu połšczonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorzšdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Wœród zmian, które już zostały przyjęte przez Sejm, wskazała przepis mówišcy, że samorzšdy nie będš mogły na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczać mniej œrodków, niż przysługuje z subwencji. A z tym bywało nie najlepiej.

– 75 proc. skontrolowanych przez NIK placówek nie wykorzystywało możliwoœci finansowania kształcenia specjalnego. W szkołach i przedszkolach nie wydatkowano œrodków z częœci oœwiatowej subwencji ogólnej. A te przeznaczone na ucznia ze specjalnymi potrzebami sš, w zależnoœci od niepełnosprawnoœci, nawet dziesięć razy wyższe niż na ucznia bez orzeczenia – zauważył Grzegorz Walendzik z delegatury NIK w Kielcach.

Zgodnie z raportem, który był referowany na posiedzeniu komisji, tylko w połowie skontrolowanych placówek prawidłowo organizowano wspieranie kształcenia specjalnego. W pozostałych nie przydzielano uczniom wszystkich zajęć wynikajšcych z orzeczeń, nie sprawdzano też właœciwie efektów dotychczasowych działań.

Nie we wszystkich placówkach zapewniono uczniom odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne. W połowie dzieci uczyły się w zbyt licznych klasach – w skrajnym przypadku uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym trafił do 38-osobowego oddziału. Do tego w wielu szkołach nie zlikwidowano barier architektonicznych, co skutkowało tym, że np. ucznia na wózku trzeba było wnosić po schodach.