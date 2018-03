Stephen Hawking: Ludzie przetrwają na Ziemi jeszcze najwyżej 1000 lat

Na Ziemi przetrwamy nie dłużej niż tysišc lat – uważa słynny fizyk. Ratunkiem sš podróże kosmiczne. A te może dać... Donald Trump.

– Aby zapewnić ludzkoœci przyszłoœć, musimy wyrwać się w kosmos – powiedział Stephen Hawking podczas wykładu na Uniwersytecie Oksfordzkim w tym tygodniu. – Nie sšdzę, abyœmy przeżyli na tej planecie jeszcze tysišc lat.

Znakomity fizyk jest przekonany, że tym, co wywoła globalny kataklizm, jest... technologia. – Staniemy przed licznymi zagrożeniami. Od wojny nuklearnej i katastrofalnego globalnego ocieplenia po zmodyfikowane genetycznie wirusy. A wraz z postępem technologii liczba zagrożeń będzie wzrastać – mówił. – Jeżeli uda nam się rozprzestrzenić w kosmosie, kataklizm na Ziemi nie będzie automatycznie oznaczał końca rasy ludzkiej. Ale nie założymy samowystarczalnych kolonii poza Ziemiš przez jakieœ sto lat. To jest okres, w którym musimy być szczególnie ostrożni.

Ratunek dla przestraszonego Stephena Hawkinga i reszty ludzkiego rodzaju może jednak przyjœć z nieoczekiwanej strony. Zasadniczš zmianę w programach amerykańskiej agencji kosmicznej NASA zapowiada bowiem Donald Trump. A jego doradcy ds. nauki i spraw kosmicznych: były kongresmen Robert Walker oraz były astronauta i drugi człowiek stšpajšcy po Księżycu Buzz Aldrin majš już gotowe recepty.

Po pierwsze, NASA ma zostać oderwana od nauk o Ziemi. Koniec z zajmowaniem się na przykład zmianami klimatu – co tylko potwierdza nastawienie Trumpa do problemu globalnego ocieplenia. Te obowišzki przejmie inna agencja. NASA ma się skupić na eksploracji odległego kosmosu, w tym – przyspieszyć prace nad załogowymi misjami kosmicznymi. Według Roberta Walkera celem jest „eksploracja całego Układu Słonecznego do końca stulecia". Wszelkie operacje na bliskiej orbicie Ziemi Trump zamierza oddać w ręce prywatnych firm – przede wszystkim SpaceX.

Po drugie, wróci National Space Council – rada przy prezydencie, której celem było koordynowanie działań federalnych w zakresie technologii kosmicznych. Rada działała przy George'u H.W. Bushu, ale została rozwišzana w 1993 roku po personalnych awanturach. Barack Obama obiecywał jej reaktywację, ale tego nie zrobił. Trump twierdzi, że zdejmie ona odpowiedzialnoœć za strategiczne decyzje z administratorów NASA.

O tym samym mówi też Buzz Aldrin. Jego zdaniem obecne projekty NASA sš za drogie i niepotrzebne. – Trump to najlepsze, co mogło się zdarzyć amerykańskim planom podboju kosmosu – mówił w telewizji CNN.

Szczególnie krytycznie Aldrin wypowiada się o flagowym projekcie agencji, czyli ciężkiej rakiecie noœnej Space Launch System, która ma umożliwić załogowe podróże na Księżyc i lot na Marsa. Nie podoba mu się też kapsuła Orion, która miałaby dać NASA wreszcie możliwoœć wysyłania ludzi w kosmos. Według amerykańskiego astronauty te funkcje z powodzeniem może przejšć SpaceX.

A jak Ameryka ma dolecieć na Czerwonš Planetę? Aldrin od lat forsuje własny pomysł pojazdów wahadłowo kursujšcych między Ziemiš, Księżycem i Marsem. Taki pojazd pokonywałby drogę na Marsa w cišgu pięciu miesięcy, a następnie wracał po kolejnš dostawę na orbitę naszej planety. Program lotów znaczšco zredukowałby końcowe koszty utrzymania bazy na odległych planetach czy nawet na Księżycu. Tyle że NASA nie ma nawet planów podobnego statku kosmicznego.

Doradcy prezydenta elekta mówiš też o koniecznoœci bliższej współpracy z Chinami, w tym o wspólnych misjach i bazach. Chcieliby również dyskusji o statusie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i przerzucenia częœci kosztów jej funkcjonowania na firmy prywatne.

Zapowiedzi doradców Donalda Trumpa znakomicie przyjęły wielkie firmy zajmujšce się technologiami kosmicznymi. Akcje Boeinga i Lockheeda Martina skoczyły. Pełni obaw sš za to urzędnicy NASA, którzy dotšd nie wiedzš nic o planach personalnych ani o nowym budżecie.