Maria coraz bogatsza

Nowoczesne urządzenia do badań neutronowych zostaną sprowadzone do Polski z zamykanego ośrodka jądrowego - reaktora BER II - w Niemczech. Przyrządy będą przywożone do Polski sukcesywnie. Pierwszy przyjedzie dyfraktometr pozwalający mierzyć rozpraszanie neutronów w szerokim kącie bryłowym wokół badanej próbki. Kolejne urządzenie to dyfraktometr do badań monokryształów. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku spodziewa się, że otrzyma również dyfraktometr, który pozwala tworzyć trójwymiarowe mapy zmian odległości międzypłaszczyznowych w badanych kryształach.

Trwają dalsze negocjacje dotyczące możliwości otrzymania kolejnych maszyn, w tym wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zaawansowanych badań w skrajnie niskich temperaturach lub przy zmieniających się warunkach otoczenia.

Reaktor badawczy Maria posiada sześć kanałów poziomych, którymi wyprowadzane są na zewnątrz reaktora neutrony. Pochodzą one z rozpadów uranu zachodzących w rdzeniu. Przy każdym kanale zainstalowana jest aparatura pomiarowa. Badania polegają na prześwietlaniu próbek materiałowych neutronami lub na analizie neutronów rozproszonych na kryształach, dzięki czemu można poznać strukturę krystaliczną, jej wzbudzenia lub geografię rozkładu domieszek.

Obecnie pracujący sprzęt jest mocno wysłużony, choć jeszcze kilkanaście lat temu stanowisko do radiografii zaliczało się do najlepszych na świecie. Aparatura, która przyjedzie z Berlina to urządzenia XXI wieku, które stale były modernizowane.

-pap, Nauka w Polsce