Pomarańczowa skóra seksowna?

Nie chodzi przy tym o ton odpowiadający opaleniźnie, lecz o żółtawą i czerwonawą pigmentację przedstawicieli rasy białej (kaukaskiej).

Naukowcy uznali, że skoro u pewnych gatunków gadów, ryb i ptaków samce o kolorowym ubarwieniu skuteczniej wabią samice, to być może ten sam mechanizm działa też u ludzi. Sprawdzono to, podając 43 heteroseksualnym mężczyznom (średnia wieku 21 lat) tabletki z beta-karotenem.

Kolor z dyni

Karotenoidy to barwniki roślinne. Ich źródłem w diecie człowieka są głównie marchewka, słodkie ziemniaki i dynia.

Przed rozpoczęciem eksperymentu panów dokładnie przebadano i zrobiono im zdjęcia. Następnie części z nich przez 12 tygodni podawano tabletki z karotenoidami, a reszcie obojętne placebo. Po tym okresie jeszcze raz ich przebadano oraz zrobiono fotografie.

I teraz na scenie pojawiają się panie. Dokładnie 66 białych kobiet, w wieku średnio 33 lat, poproszono o ocenę zdjęć mężczyzn. Miały wybrać, którą wersję uważają za bardziej seksowną: „przed" czy „po". Okazało się, że „marchewkowi" panowie w tej konkurencji wygrywają bez trudu z tymi, którzy dostawali placebo.

Można sądzić, że to pomarańczowe zabarwienie skóry po prostu należy dołączyć do listy męskich cech pożądanych przez kobiety – takich jak szerokie ramiona, wysoki wzrost, wąska talia, kwadratowa szczęka czy symetria twarzy. Biolodzy przyznają, że są to cechy powiązane ze zdrowiem fizycznym – taki mężczyzna w oczach kobiety jest pożądanym partnerem i – podświadomie – dobrym materiałem na ojca dzieci.

Jak zwierzęta

Tyle że badania biochemiczne panów z grupy „marchewkowej" wcale tego domniemanego zdrowia nie wykazały. Choć karotenoidy są potrzebne do wytwarzania witaminy A, to po 12 tygodniach zażywania pigułek panowie wcale nie byli w lepszej formie niż przed rozpoczęciem eksperymentu.

Yong Zhi Foo z Uniwersytetu Zachodniej Australii, który przeprowadził te badania, nie potrafi tego wyjaśnić. – Wiemy, że karotenoidy są odpowiedzialne za zachowania godowe u wielu gatunków zwierząt – mówił. Wcześniejsze testy wykazały też, że pomarańczowy kolor skóry będący efektem działania karotenoidów jest uznawany przez kobiety za bardziej atrakcyjny niż ciemna skóra. Nie zbadano jeszcze, czy ten sam mechanizm działa też w drugą stronę – czy mężczyznom bardziej podobają się pomarańczowe kobiety.

To wina niekorzystnego oświetlenia

Efekt ten wykorzystują – dość bezlitośnie – politycy. Wystarczy przypomnieć niezwykłą zmianę karnacji Andrzeja Leppera. Również urzędujący prezydent USA ma na koncie wystąpienia publiczne z nadmiarem samoopalacza. Gdy, jeszcze podczas kampanii wyborczej, Donald Trump pojawił się w studiu mocno „opalony", najpopularniejszym zapytaniem w Google'u stało się: „Dlaczego Donald Trump jest pomarańczowy".

Kolor twarzy prezydenta nieuchronnie prowadzi do powstawania internetowych memów. Ten z „orange is the new black" jest jednym z delikatniejszych. „Mieliśmy białego prezydenta, mieliśmy czarnego prezydenta, teraz będziemy mieć pomarańczowego prezydenta" – rżał Twitter.

– Doskonale wiem, co on tam sobie robi. Używa solarium i samoopalacza w sprayu. Zakłada okulary ochronne, co widać po pigmentacji dookoła oczu – ujawnia sekrety Trumpa makijażysta Jason Kelly, wynajęty do obsługi narodowej konwencji Partii Republikańskiej w 2016 roku.

Teraz jest jednak jasne, że znany z obsesyjnego budowanie wizerunku silnego mężczyzny Trump chciał przekonać wyborców nie tylko do rozmiarów dłoni i prawdziwości grzywki, ale też do swojej atrakcyjności seksualnej.

Problem z kolorem skóry (swoim) ma nie tylko Trump. Samoopalacza nadużywa również ulubieniec kobiet George Clooney. Ale jego fanki za żółtawy odcień skóry idola winią fotografów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.koscielniak@rp.pl