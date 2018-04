Koniec czekolady? Groźna choroba zagraża kakaowcom

Jeżeli amerykańska choroba kakaowców dojdzie do Afryki, zginie 70 proc. upraw tego drzewa.

Z okazji przypadajšcego 12 kwietnia Dnia Czekolady przypominamy tekst z lutego.

Każda okazja jest dobra, żeby pozwolić sobie na kawałek czekolady. Jej miłoœnicy nazywajš jš wręcz słodkim narkotykiem. Wiemy, że poprawia nastrój, dodaje energii i zmniejsza zmęczenie. Ale czy naprawdę ma walory zdrowotne?

Jeœli jesteœ fanem czekolady, to każda okazja jest odpowiednia, żeby jš zjeœć. Już starożytni Majowie i Aztekowie uważali goršcš czekoladę za boski napój i używali jej jako lekarstwa. Składali nawet ofiary z czekolady swoim bogom. Trudno się więc dziwić, że nazwa „kakao” tłumaczy się jako „pokarm bogów”.

Na szczęœcie dzisiaj czekolada nie jest już przeznaczona tylko dla bóstw. Przysmak stał się popularny na całym œwiecie. Każdego roku ludzie wydajš wydajš na jego zakup 90 mld dol. A kwota ta cišgle roœnie.

Grzyb niszczy owoce

Rosnšcy popyt na czekoladę oznacza znaczne zwiększenie produkcji rolniczej wytwarzajšcej kakao. Niestety nie jest to takie proste, ponieważ uprawa drzew kakaowca (Theobroma cacao) jest bardzo wymagajšca. Mogš one rosnšć jedynie w klimacie równikowym, czyli w strefie goršcego klimatu o małych amplitudach dobowych i rocznych temperatur. Owocujš dopiero po trzech latach od zasadzenia, ale prawdziwe zbiory zaczynajš się dopiero, kiedy maja one przynajmniej osiem lat. Kakaowiec owocuje jedynie przez kilka lat i jest bardzo podatny na różne choroby.

Drzewo jest niezwykle wrażliwe na wszelkie wahania temperatur lub spadki wilgotnoœci powietrza. Ze względu na to, że roœnie w klimacie bardzo ciepłym i wilgotnym, często jest atakowane przez grzyby rodzaju Phytophthora, Moniliophthora roreri oraz Crinipellis perniciosa. Z tej grupy najgroŸniejszy jest grzyb Phytophthora. Atakuje wszystkie częœci roœliny, niszczšc przede wszystkim owoce, które stajš się czarne i bezużyteczne. Grzyb może szybko zniszczyć wszystkie drzewa rosnšce na plantacji.

Obecnie choroby wywołane przez M. roreri oraz C. perniciosa dotykajš jedynie tropikalnych obszarów w Ameryce Południowej. Naukowcy ostrzegajš jednak, że jeżeli grzyby przeniosš się w wyniku niekontrolowanego przewozu roœlin do Afryki, wyginie nawet 70 proc. upraw kakaowców na œwiecie. A to będzie oznaczać, że nasza ulubiona czekolada stanie się wspomnieniem lub co najmniej bardzo, bardzo drogim rarytasem.

Prawdziwy skarb dla organizmu

Chociaż jedzenie słodyczy nie jest zalecane przez lekarzy, czekolada spożywana w rozsšdnych iloœciach stanowi wyjštek. Zawiera magnez wspomagajšcy przewodnictwo komórek nerwowych, teobrominę pobudzajšcš nerki, żelazo niezbędne do produkcji czerwonych krwinek, flawonoidy będšce antyutleniaczami zwiększajšcymi odpornoœć na infekcje oraz niacynę odpowiedzialnš za prawidłowe funkcjonowanie mózgu i obwodowego układu nerwowego.

Jednym słowem czekolada jest prawdziwym skarbem dla naszego organizmu. Pod jednym wszakże warunkiem, że jest to jedynie czekolada gorzka. Tylko ona zawiera bowiem od 70 proc. do 95 proc. miazgi kakaowej zmieszanej z niewielkš iloœciš cukru. Tak lubiana przez dzieci czekolada mleczna ma maksymalnie 30 proc. miazgi kakaowej i znacznie więcej cukru. Jest bardziej kaloryczna i zawiera wiele złych substancji wzmacniajšcych smak. Najmniej na nazwę „czekolada” zasługuje słodki produkt nazywany białš czekoladš. Praktycznie nie zawiera miazgi kakaowej, nie posiada żadnych wartoœciowych składników i jest wypełniona masłem kakaowym lub utwardzanym tłuszczem roœlinnym.

Należy pamiętać, że czekolada jest bardzo szkodliwa dla naszych czworonożnych przyjaciół. Œredniej wielkoœci psa (ok. 1,5 kg) może zabić zjedzenie 1,5 tabliczki gorzkiej czekolady. Przewody pokarmowe psów sš bowiem niezwykle wrażliwe między innymi na zawartš w czekoladzie teobrominę i kofeinę.

Czekolada jest także zabójcza dla kotów, papug i królików. Zawarta w ziarnach kakaowca teobromina jest wolno metabolizowana przez te zwierzęta. Może się zatem odkładać przez długi czas, aż któregoœ dnia osišga wartoœć krytycznš dla życia naszych pupili.