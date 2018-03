Rybacy alarmują: Morze Bałtyckie umiera

"To nie sš dorsze, to skóra z kręgosłupem" - tak pomorscy rybacy okreœlajš ryby odławiane w ostatnim czasie na Bałtyku.

22 marca w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim jest obchodzony Dzień Ochrony Bałtyku. W zwišzku z tym przypominamy tekst z lutego.

W Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni odbyło się spotkanie œrodowiska rybackiego z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej oraz naukowcami zajmujšcymi się badaniem flory i fauny morskiej. Tematem spotkania był pogarszajšcy się stan zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim. Poinformował o tym PortalMorski.pl.





Rybacy obecni na spotkaniu wskazali, że stan ryb w Bałtyku, szczególnie dorszy, jest tragiczny, ryby nie ma na całym wybrzeżu. Ich zdaniem, to już jest agonia Bałtyku, jeżeli nic nie zostanie zrobione, za kilka lat Bałtyk będzie martwym morzem. Wielkie jednostki paszowe odławiajš z Bałtyku co się da, doprowadzajš do sytuacji, że dorsz wymiera, bo nie ma co jeœć.



- Od dwóch lat zauważamy pogorszenie się stada dorszowego na Zatoce Puckiej.- Nie wiemy do końca jaka jest tego przyczyna. Katalog potencjalnych zjawisk jest długi. Natomiast na Bałtyku odpowiedzialne sš zjawiska takie jak ocieplenie klimatu i mniej tlenu w wodzie - mówi profesor Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.



Powodem wymierania ryb może być zbyt restrykcyjna polityka oczyszczania rzek wpływajšcych do Bałtyku. Woda w nich jest wyjałowiona i pozbawiona dużej iloœci zwišzków chemicznych wpływajšcych na rozwój życia w morzu. Działanie to mogło zaburzyć łańcuch pokarmowy.



Badania Instytutu Ochrony Œrodowiska wykazujš, że do morza trafia zmniejszona liczba zwišzków azotu, przez to zanika fitoplankton, pożywienie ryb.



Jednym z pomysłów na uratowanie Bałtyku jest wstrzymanie połowów na tak długo, aż stada ryb się odbudujš. Na to jednak wymagana byłaby zgoda wszystkich krajów nadbałtyckich, dlatego jest to rozwišzanie mało realne.