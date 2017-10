Dziś na polskim niebie deszcz "spadających gwiazd"

W ciągu godziny zobaczyć można będzie nawet od 25 do 35 Orionidów. Te meteory to ślady przejścia w atmosferze po drobnych ciałach kosmicznych, nazywanych meteoroidami. Orionidy mają związek z pozostałościami po komecie Halleya. Będą pędziły z prędkością ponad 200 tys. kilometrów na godzinę.

Specjaliści sugerują, by zacząć wypatrywać Orionidów z kierunku południowo-wschodniego przed godz. 23.30. Deszcz meteorów można będzie oglądać do czwartej nad ranem. Nawet gołym okiem. Lepsza widoczność jest jednak poza miastem, z dala od sztucznych świateł.

MUST SEE: The Orionid meteor shower peaks on Friday, October 20, says National Weather Service. pic.twitter.com/pOYo2s6PVE