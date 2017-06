Kwiat roku

Listę Top 10 New Species każdego roku przygotowuje College of Environmental Science and Forestry, najstarsza i najbardziej prestiżowa instytucja w USA badająca środowisko. Zestawienie obejmujące dziesięć najciekawszych nowych gatunków odkrytych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i tworzone jest w celu uczczenia urodzin ojca taksonomii, Karola Linneusza.

Telipogon diabolicus (Orchidaceae) czyli "diabelski" storczyk został odnaleziony w południowej Kolumbii. Nieznany wcześniej gatunek storczyka opisali dr Marta Kolanowska i prof. Dariusz L. Szlachetko z Wydziału Biologii UG we współpracy z Ramiro Medina Trejo z Kolumbii.

Nazwa "diabelskiego" storczyka nawiązuje do budowy prętosłupa (czyli struktury generatywnej powstałej ze zrośnięcia słupka i pręcika), który przypomina głowę diabła. Gatunek ten zaklasyfikowano jako krytycznie zagrożony ze względu na lokalizację jedynej znanej populacji T. diabolicus w pobliżu drogi oraz wrażliwość wysokogórskich formacji roślinnych na zmiany klimatu.

Pełną listę 10 najciekawszych nowych gatunków 2017 roku można znaleźć pod adresem: http://www.esf.edu/top10/.

