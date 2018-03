Kochankowie ofiarami polityki

W opowieœci o Romeo i Julii intrygujšca, nowoczesna reżyseria przytłoczyła we Wrocławiu muzycznš poprawnoœć.

Opera Belliniego nosi tytuł „I Capuleti e I Montecchi", co prowadzi nas do Szekspira, lecz nie jest to trop słuszny. Owszem, bohaterami sš Romeo i Julia, ale historia została zaczerpnięta z XV-wiecznych włoskich tekstów, których słynny Anglik nie znał.

W tytule sš zaœ nazwiska dwóch rodów, a raczej wrogich obozów politycznych. Pokazane zdarzenia majš Ÿródła w historii i choć na potrzeby opery zostały mocno przetworzone, układajš się w opowieœć o œmiertelnych sporach, niemożnoœci porozumienia się i o tym, że polityczna zaciekłoœć prowadzi do tragedii jednostek.

Krystian Lada, Polak w Brukseli, gdzie był zwišzany ze słynnym Theatre La Monnaie, dostrzegł w operze Belliniego temat niepokojšco aktualny dla Polski i dla Europy. Capuleti jest zwolennikiem rozwišzań siłowych, jego ludzie paradujš w paramilitarnych mundurach, wkładanych jednak dopiero na miejscu zbiórki, noszš też broń. Romeo, przywódca Montecchich, dšży do zgody, chce wolnoœci i nieskrępowanej swobody.

A zatem nacjonalizm kontra liberalizm? Po pierwszych scenach spektakl Opery Wrocławskiej można traktować jako obraz tego, co dziœ zagraża nie tylko naszemu krajowi. Na szczęœcie Krystian Lada nie uległ pokusie łatwej aktualizacji.

Reżyser operuje skrótem, symbolem, a w częœci drugiej wręcz całkowicie zmienił klimat. Gdy Julia zapadła w letarg, a Romeo przy jej grobie wypija truciznę, Krystian Lada proponuje poetyckie przejœcie na drugš stronę œwiata. Tam, gdzie ziemskie konflikty już się nie liczš, a œmierć łšczy kochanków na zawsze.

„I Capuleti e I Montecchi" to jednak arcydzieło epoki belcanta, więc dla współczesnego teatru bywa trudnym materiałem. Jak pokazać zdarzenia, by nie zagłuszyć muzyki? Jak uwiarygodnić postać Romea, gdy zgodnie z dawnym zwyczajem Bellini napisał jš na głos kobiecy?

Wrocławski spektakl próbuje radzić sobie z tymi rafami. Androgyniczny Romeo odgrywa istotnš rolę w koncepcji reżysera. Niemniej intrygujšca teatralnoœć dominuje, zwłaszcza że męska częœć obsady jest zaledwie poprawna, a to za mało dla dzieła belcanta. Rolę kochanków powierzono solistkom, które wnoszš na scenę naturalny urok młodoœci, ale nie jest on w stanie przyćmić niedostatków. Utalentowana Aleksandra Opała powinna wpierw zlikwidować nieładnš wibrację w głosie i płaskie dŸwięki, nim zmierzy się z rolš Romea. Ładnie wypadł delikatny sopran Hanny Sosnowskiej, ale jej brakuje jeszcze wyrazistoœci do roli Julii.