Sześć albumów CD/DVD grupy Pink Floyd

Wyjątkowy jest album „1970 Devia/tion". Pierwszy raz na jednej płycie zebrane zostały bowiem wszystkie kompozycje Pink Floyd nagrane z myślą o filmie Michelangela Antonioniego „Zabriskie Point". Sesja skończyła się awanturą, ponieważ mistrz włoskiego kina wykorzystał w obrazie tylko trzy utwory.

Film obrósł legendą, stał się manifestem amerykańskiej kontrkultury i trudno było nie zapamiętać finałowej sceny wysadzenia willi, czemu towarzyszyła muzyka Pink Floyd. Jednak o tę scenę muzycy pokłócili się z Antonionim.

Pianista Rick Wright z myślą o finale napisał „The Violent Sequence". Reżyser oczekiwał czegoś bardziej ekspresyjnego i zdecydował się użyć „Careful With That Axe, Eugene". Napisany do filmu utwór został przearanżowany i świat poznał go na najsłynniejszej płycie Pink Floyd „The Dark Side of the Moon" – pod tytułem „Us and Them".

Antonioni przegapił muzyczną perłę, jaką jest soczysty blues z solo Davida Gilmoura. Wielkiemu reżyserowi zabrakło instynktu. Film zaś stał się katastrofą finansową, a wielu krytyków uznało go za jeden z najgorszych w historii.

Pink Floyd byli rozchwytywani przez reżyserów, bo ich instrumentalna i ekspresyjna muzyka dawała pole popisu dla wyobraźni odbiorców. Cieszyła się więc powodzeniem u najsłynniejszych choreografów. W „Zabriskie Point" kontrowersyjną miłosną scenę na pustyni zagrali tancerze The Open Theatre, który wyłonił się z The Living Theatre. A na płycie „1971 Reverbera/tion" można obejrzeć słynny występ grupy w Marsylii. Floydom towarzyszył balet Rolanda Petita.

Związki Floydów z Francją były silne od początku. Do Prowansji i na Lazurowe Wybrzeże muzycy podróżowali na wakacje. Jako amatorzy grali tam na ulicy, a potem występowali jako gwiazdy m.in. w St. Tropez, o którym skomponowali piosenkę.

Współpraca z Rolandem Petitem była szczególnym wyróżnieniem, bo to jeden z gigantów światowego baletu. Stworzył prawie 180 choreografii, w tym dla Leslie Caron w filmowej adaptacji „Kopciuszka". Premiera baletu „Pink Floyd" zgromadziła 32 tysięcy widzów.

– Wszystko zaczęło się dzięki mojej córce – wspominał Roland Petit. – Dała mi album Pink Floyd i powiedziała, że muszę skomponować do tej muzyki choreografię. Na początku wahałem się, ale potem poleciałem na spotkanie do Anglii. Kiedy zobaczyłem entuzjazm muzyków, nie miałem już żadnych wątpliwości.

Wydana teraz płyta DVD to jedyna okazja, żeby zobaczyć floydowski balet. Wszystkie, nawet krótkie fragmenty, zostały usunięte z sieci.

Poza bardziej znanymi utworami Petit wykorzystał filmowe kompozycje Floydów do „Obscured by Clouds" i „More". Muzyka z „More" znalazła się na albumie „1969 Dramatis/ation". Jej zaczątkiem było dwuczęściowe dzieło „The Man And The Journey". Filmowy album był pierwszym, który grupa nagrała bez Syda Barretta, gdy rola jedynego wokalisty i gitarzysty przypadła Davidowi Gilmourowi.

Film zrealizowany przez Barbeta Schroedera był kontrkulturową prowokacją. Niemiecki student, szukając nowych przygód, wyprawia się autostopem do Paryża. Potem spotyka wyzwoloną Amerykankę, zaprzyjaźnioną z byłym nazistą, która wciąga go w heroinową „jazdę" na Ibizie.

– Reżyser nie chciał niezależnej od obrazu muzyki, poszerzającej znaczenia filmu – mówił Roger Waters. – Mieliśmy być ilustracją do scen z użyciem radia i telewizora.

Na albumie znalazły się również bonusy z sesji „More". Warto zobaczyć zapis próby „The Man/ The Journey" w Royal Festival Hall. Nawet dla największych fanów Pink Floyd zaskoczeniem może być „Interstellar Overdrive" zagrany z udziałem Franka Zappy.

Wokół muzyki z filmu „Obscured by Clouds" zbudowany jest album „1972 Obfusca/tion". Nagrania powstały we Francji, gdy Floydzi przyjęli drugą propozycję stworzenia soundtracku do filmu Barbeta Schroedera. „La Vallée" było kolejną jego hipisowską wizją. Żona francuskiego konsula w Australii decyduje się na wyprawę do Papui-Nowei Gwinei. Tam napotyka tajemnicze plemię, które poprzez swoje rytuały wprowadza Francuzkę w rajską aurę.

Ostatecznie muzycy zdecydowali się, że muzykę wydadzą sami, niezależnie od filmowego producenta. I zamiast francuskojęzycznej nazwy dali mu tytuł angielski. Siła Floydów była tak duża, że dystrybutor filmu sprzedawał go pod podwójnym tytułem. Gdyby wybierać najlepszą płytę spośród filmowych dokonań Floydów – to numerem 1 jest bezdyskusyjnie „Obscured by Clouds". To niezależne muzyczne dzieło broni się jako osobny album.

Dla fanów Floydów z okresu Syda Barretta najważniejsze będzie wydawnictwo „1965–1967 Cambridge St/ation" z nagraniami dokonanymi jeszcze przed podpisaniem kontraktu z EMI. Jest tu m.in. wcześniej niewydany koncert ze Sztokholmu z 1967 roku. Z kolei kolekcja „1968 Germin/ation" porządkuje okres bezpośrednio po odejściu Barretta. Sądząc po obfitości archiwów Pink Floyd, zespół, którego nie ma, szykuje jeszcze wiele niespodzianek.

