Atrakcyjne wędrówki po teatralnym labiryncie

To, co ukryte przed widzem

Program Opery Wrocławskiej w sezonie 2016/17 uzupełniają realizacje przygotowywane z myślą o szerokim gronie naszych odbiorców – mówi Ewa Filipp, zastępca dyrektora Opery Wrocławskiej. – Początek dała im lutowa premiera „W krainie Czarodziejskiego fletu" Mozarta w reżyserii Beaty Redo-Dobber. Spektakle familijne można oglądać w godzinach przedpołudniowych. Pomysł spodobał się publiczności i teraz do teatru raz dzieci przyprowadzają dorosłych, a raz dorośli dzieci.

Teatr zapowiada już następne propozycje wpisujące się w formułę przedstawień familijnych. 16 maja odbędzie się premiera „Ngomy – tańczącego słonia" Roberta Kani. Będzie to interaktywny spektakl taneczny dla dzieci w dwóch aktach w reżyserii i choreografii Karola Urbańskiego. A 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka szykuje się premiera „Pchły Szachrajki" Macieja Małeckiego w reżyserii Anny Seniuk i z choreografią Weroniki Pelczyńskiej.

Familijną ofertę dopełniają spektakle repertuarowe dla najmłodszych, których premiery miały miejsce w latach wcześniejszych. Należą do nich: „Sid – wąż, który chciał śpiewać", „Alicja w krainie czarów", „Czerwony Kapturek" i „Dziadek do orzechów". Przeanalizowaliśmy prośby, komentarze i uwagi widzów i, starając się na nie odpowiedzieć, zaproponowaliśmy różnorodne godziny, w których dostępna jest nasza oferta.

– W przyszłości planujemy adresowane do dzieci i młodzieży spektakle poprzedzać 15-minutowym wprowadzeniem przygotowującym najmłodszych do odbioru dzieła.

Realizowana od tego sezonu propozycja teatru to „Operowy Labirynt", czyli godzinny spacer po zakamarkach wspaniałego zabytkowego gmachu Opery Wrocławskiej. To okazja, by wejść na scenę i zajrzeć za kulisy – mówi Ewa Filipp. – Ten spacer z przewodnikiem pozwala doświadczyć teatru z różnych perspektyw: widza, śpiewaka, muzyka. Można przymierzać stroje, poddać się charakteryzacji. Program staramy się dopasować do zainteresowań widzów – wyjaśnia Ewa Filipp.

Na razie spacery organizowane są dwa razy w miesiącu: w niedzielę dla zwiedzających indywidualnie (bilety w cenie 10 zł), a w poniedziałki dla grup zorganizowanych (bilety po 5 zł). Chętnych zgłasza się dużo: przedszkola, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku. W grupie czy indywidualnie, każdy, kto chce udać się w podróż po świecie Opery Wrocławskiej, może z tej oferty skorzystać.

Opera Wrocławska zapewnia, że w przyszłym sezonie planuje rozszerzyć terminarz wycieczek. Zapowiada też rozwój cyklu edukacyjnych spotkań muzycznych dla dzieci w wieku 4–6 lat, uczniów ze szkół podstawowych. Pilotażowo poprowadziła taką lekcję p. Anna Wagner przy okazji premiery „W krainie Czarodziejskiego fletu". Półgodzinne, weekendowe spotkania w foyer w atrakcyjnej dla widzów formie bajki odbywać się będą pod okiem doświadczonego muzykologa, potrafiącego nawiązać kontakt z najmłodszymi. Teatr chce w ten sposób rozwijać wiedzę i wrażliwość muzyczną, aby zachęcać do uczestnictwa w kulturze. Spotkania będą podejmowały różnorodne tematy, dzieci będą mogły się dowiedzieć, czym jest teatr operowy, balet, dzieło muzyczne, instrumenty i głosy.

– W bieżącym sezonie Opera Wrocławska proponuje koncerty kameralne towarzyszące premierom, które przybliżają kontekst muzyczny danego utworu. Taka formuła stwarza szansę szerszego zapoznania się z twórczością kompozytora danej premiery, jego epoką, a także późniejszymi interpretacjami jego twórczości – tłumaczy Ewa Filipp. – Chcemy także włączać publiczność w celebrowanie ważnych dla naszego teatru świąt. Są to daty, które konstruują naszą teatralną tożsamość. Pragniemy, by publiczność razem z nami brała udział w tych wydarzeniach.

Obecnie trwają przygotowania do Międzynarodowego Dnia Teatru, z tej okazji zaplanowano zwiedzanie gmachu i możliwość spojrzenia na Wrocław z dachu Opery, próbę otwartą dla publiczności, „wyprzedaż garażową" kostiumów i rekwizytów z naszych spektakli oraz specjalną obecność naszych artystów w Kinie Nowe Horyzonty.

Specjalne projekty wiążą się również z majowymi Europejskimi Dniami Opery. Tegoroczne odbędą się pod hasłem „Panorama oper". Na specjalnej platformie internetowej różne teatry, w tym Opera Wrocławska, w serii zdjęć zaprezentują swoje budynki, wnętrza i realizacje „Czarodziejskiego fletu". Platformę przygotowało Stowarzyszenie „Opera Europa" do którego od tego sezonu należymy.