Wielka rodzina artystów

Elżbieta Penderecka, dyrektor festiwalu opowiada, jak buduje się markę tak wielkiej imprezy muzycznej.

Rzeczpospolita: Dlaczego festiwal jest dedykowany właœnie Beethovenowi?

Elżbieta Penderecka: Od mojego ojca, prawnika, ale też muzyka i koncertmistrza w krakowskiej Filharmonii, a póŸniej również od męża, wiedziałam, że w Bibliotece Jagiellońskiej znajdujš się skrzynie ze zbiorami Pruskiej Biblioteki w Berlinie, wœród nich bezcenne manuskrypty Beethovena. Trafiły tam ze œlšskiego klasztoru cystersów w Krzeszowie, przewiezione zostały w latach 1946-1947 do Krakowa do klasztoru misjonarzy i klasztoru dominikanów, a następnie do Biblioteki Jagiellońskiej trafiło 490 skrzyń. Przez wiele lat nie mogły ujrzeć œwiatła dziennego. Częœć opuœciła Bibliotekę Jagiellońskš, w tym także manuskrypt IX Symfonii Beethovena. W 1997 roku, kiedy zostałam przewodniczšcš Rady Programowej przygotowań Krakowa do Stolicy Kulturalnej Europy, zwróciłam się do ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Aleksandra Koja, z pytaniem, czy jest szansa na publiczne pokazanie zbioru tych niezwykłych manuskryptów i spotkałam się z przychylnoœciš Jego Magnificencji. Pomyœlałam, że może to wspaniała okazja, by powołać festiwal, obierajšc za jego patrona Ludviga van Beethovena, tym bardziej że przypadała wówczas 170. rocznica jego œmierci, prawie dokładnie w okresie œwišt Wielkiejnocy. Tak powstał pierwszy festiwal, na który nie miałam zbyt wiele funduszy. Mam nadzieję, że Kraków zyskał niezwykle ważne wydarzenie muzyczne. Pierwsza edycja trwała tylko szeœć dni.

Dlaczego potem przeniosła pani imprezę z Krakowa do Warszawy?

Po kilku latach, niestety, z braku wystarczajšcych œrodków do realizacji festiwalu byłam zmuszona szukać innego miejsca. Za pienišdze oferowane przez Kraków nie dałoby się zrobić takiego festiwalu, jakim jest teraz. Ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński dowiedział się o moich kłopotach i zaprosił na rozmowę, proponujšc wsparcie. Zaoferował 2 miliony 250 tysięcy wobec 800 tysięcy, dawanych przez miasto Kraków. Nie wahałam się ani chwili. W 2007 roku festiwal odbył się już w Warszawie.

Trudniejsze było zorganizowanie pierwszej czy obecnej, 22. edycji?

Pierwsza została zorganizowana tak ad hoc, że nawet nie miałam czasu zastanowić się nad programem. Przygotowałam go wspólnie z mojš przyjaciółkš, dyrektorem Kissinger Sommer. Przyjechał znakomity pianista Rudolf Buchbinder. Zachęcił mnie ten sukces. Skoro się udało, uznałam, że sobie poradzę. Miałam doœwiadczenie obserwatora wielu wielkich festiwali. Od drugiej edycji postanowiłam realizować festiwal zupełnie sama, powstała rada programowa, do której dołšczył prof. Mieczysław Tomaszewski, jeden z najwybitniejszych polskich muzykologów, a także profesor Teresa Malecka i ja. Powołałam komitet honorowy, do którego zaprosiłam przyjaciół, ale także wybitnych artystów, jak Christoph Eschenbach czy Anne-Sophie Mutter, wszyscy się zgodzili. I zaczęłam prowadzić festiwal. To działało jak koło napędowe. Wybierałam wykonawców według możliwoœci finansowych. Gdybym miała je jeszcze większe, prawdopodobnie rozbudowałabym festiwal jeszcze o kilka dni, o jeszcze większe orkiestry... Pewnie z każdym rokiem dzięki nabytemu doœwiadczeniu organizowanie tego wydarzenia jest o wiele prostsze. Ale rutyny unikam. Staram się budować program festiwalu œciœle według jego tematu.

Czym wyróżnia się Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena spoœród innych?

Atmosferš. Rudolf Buchbinder poAtmosferš. Rudolf Buchbinder podkreœla, że do Warszawy warto przyjechać, właœnie z tego powodu. I o to mi chodziło, o stworzenie rodziny festiwalowej, jak ma to miejsce w Salzburgu, choć w inny sposób. Artyœci wyjeżdżajš od nas z uczuciem, że warto powrócić. Opiekujemy się nimi nie tylko przed koncertem, ale również po jego zakończeniu. Sš takie miejsca, w których jako żona kompozytora towarzyszšca mu przez wiele lat, wiem, że do koncertu jest się przyjmowanym, a potem tylko w szczególnych przypadkach. Chciałam, żeby u nas muzyka mogła wybrzmieć. Staramy się nie zamykać po koncercie drzwi, odwożšc artystę do hotelu, ale stworzyć - w zależnoœci od sponsorów - odpowiedniš oprawę wieczoru. Zapraszamy nie tylko artystów, ale i piszšcych o festiwalu krytyków z całego œwiata, którzy od lat nam towarzyszš, informujšc o tym wydarzeniu. Zawsze staram się witać goœci, bo uważam, że widzów pozyskuje się, okazujšc im szacunek. W przerwach rozmawiamy z nimi. Tak się tworzy wielka rodzina festiwalowa. W tym roku przez pierwszych 20 minut sprzedaży biletów sprzedaliœmy w całoœci trzy koncerty. To pokazuje, że festiwal ma swojš markę. Uważam zresztš, że największe polskie festiwale muzyczne powinny ze sobš współpracować i stworzyć zwišzek, bylibyœmy mocniejsi, promujšc wspólnie marki rozpoznawalne na œwiecie.

Czy był wyraŸny moment, w którym festiwal stał się markš, jakš dzisiaj już jest?

To się stawało z roku na rok. Już planuję festiwal na 2020 rok, bo kalendarze wybitnych artystów sš zapisane na kilka lat do przodu. Potem szukam funduszy. Oprócz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od władz miasta stołecznego Warszawy, ze spółek Skarbu Państwa, także z sektora prywatnego, mam przyjaciół, od których otrzymujemy darowizny. Jednak nie stać mnie, na przykład, na Wiedeńskich Filharmoników, chociaż znam ich wszystkich i chętnie bym zaprosiła. Z wieloma muzykami mam bardzo dobre prywatne kontakty, łšczš nas często lata przyjaŸni. Staram się negocjować, namawiać, żeby przyjechali. To jest czasem chęć pokazania, że bardzo dużo można zrobić, tylko trzeba nad tym ciężko pracować i umieć negocjować.

Sš artyœci, na których długo pani czeka?

Na Anne-Sophie Mutter czekałam dziewięć lat po pierwszym jej przyjeŸdzie. Ale najdłużej na Krystiana Zimermana, choć znam go od wielu lat. Rzadko do kraju przyjeżdża. Postanowiłam cierpliwie czekać, rokrocznie piszšc mu, że jeœli będzie wolny, zawsze znajdę dla niego miejsce w programie. Wreszcie odpowiedział, że chętnie teraz przyjedzie, co cieszy tym bardziej, że grał pod batutš Leonarda Bernsteina, którego setnš rocznicę urodzin właœnie œwiętujemy. Ucieszyłam się, że może wystšpić dwukrotnie, bo sala na tysišc miejsc w stolicy, która ma dwa miliony mieszkańców, to jest nic, bioršc też pod uwagę, ilu ludzi przyjeżdża specjalnie na festiwal - z Abu Zabi, z Japonii, Hiszpanii, USA, bardzo wielu z Niemiec i innych krajów. W tym roku będzie ich także dużo z Izraela. Wielu z nich bywa na najważniejszych festiwalach, w Baden-Baden, w Lucernie, przyjeżdżajš także znakomici krytycy, wœród nich reprezentujšcy ICMA.

Mamy bardzo wielu zagranicznych artystów, polskich jest nieco mniej...

Nie do końca, proszę spojrzeć na tegorocznych wykonawców. Będš Iwona Hossa, Mariusz Godlewski, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, Szymon Nehring, Krzysztof Ksišżek, orkiestra Agnieszki Duczmal pod batutš jej córki Anny Duczmal-Mróz, będzie Dawid Runtz z młodego pokolenia, laureat III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Hongkongu, Maciej Tworek, będzie też Krzysztof Penderecki i wszystkie najwybitniejsze polskie orkiestry i chóry... Poza tym prowadzimy impresariat i pokazujemy za granicš wielu naszych artystów.

W czasie ostatnich igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w spektakularny sposób zaistniał Łukasz Krupiński. To sukces impresaryjnej działalnoœci Stowarzyszenia?

Jeden z wielu. Od lat współpracujemy z Polskim Komitetem Olimpijskim, Stowarzyszenie Ludviga van Beethovena organizuje dla niego wszystkie muzyczne „dodatki". Cieszymy się, że prezes PKOl Andrzej Kraœnicki preferuje muzykę klasycznš. Nasz podopieczny Łukasz Krupiński odniósł w Pjongczangu wielki sukces, zagrał piękny polski program, utwory Chopina i Paderewskiego. Ale wspieramy też innych wspaniałych pianistów: Szymona Nehringa, Krzysztofa Ksišżka, Aleksandrę Œwigut. Nehring był w finale ostatniego Konkursu Chopinowskiego. Powiedziałam mu potem: „jak chcesz być artystš - musisz umieć walczyć. Nie wolno się zniechęcać". I zaproponowałam, by stanšł do konkursu im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie, w którym żaden Polak do tej pory nie zdobył pierwszego miejsca. To jest taka sama walka jak w sporcie. Trzeba być bardzo dobrym, ale też mieć jeszcze łut szczęœcia. I Szymon wygrał, z czego jestem dumna. Teraz studiuje na Uniwersytecie w Yale, niecały miesišc temu zagrał tam recital uznany za najlepszy w historii tej uczelni. Zagrał z Łukaszem Krupińskim w Nowym Jorku na koncercie z okazji 100-lecia niepodległoœci organizowanym przez polski konsulat. Grał również Marek Bracha. Mamy wspaniałych artystów, ale potrzebujš, żeby nimi odpowiednio pokierować, wysłać dziesištki rekomendacyjnych listów. To warte wysiłku, kiedy przychodzš efekty. Właœnie dyrygent Dawid Runtz, został zaproszony na przesłuchania na stanowisko asystenta Boston Symphony Orchestra. To niezwykłe, nie mieliœmy do tej pory jeszcze takich możliwoœci. Pracuję w małym kilkuosobowym teamie, ale bardzo oddanych pracowników. Czasem mówiš, że trochę przesadzam, rzucajšc się na bardzo głębokš wodę, ale tylko w ten sposób można coœ osišgnšć. Mogłabym już dzisiaj spokojnie odpoczywać i mieć więcej czasu na życie rodzinne, ale choć jeżdżę z mężem na wszystkie koncerty, staram się każdš wolnš chwilę dobrze wykorzystać. Myœlę, że ważne jest, by coœ po sobie zostawić, by pomóc innym, młodym, bo wszyscy ci młodzi poprzez swój sukces promujš nasz kraj.

—rozmawiała Małgorzata Piwowar