Od A do Z, czyli alfabet festiwalowych atrakcji

Alfabet Festiwalu Beethovenowskiego

A jak Amadeus

Poznańska orkiestra kameralna, działajšca pod egidš Polskiego Radia, œwiętuje półwiecze działalnoœci. Amadeus to po prostu orkiestra Agnieszki Duczmal, bo ona jš założyła, wprowadziła na międzynarodowe estrady i niezmiennie kieruje. Ale tym razem Amadeusem będzie dyrygować przedstawicielka drugiego pokolenia Anna Duczmal-Mróz. Jej mama podjęła się za to zinstrumentowania dla orkiestry kwartetów Dvořaka i Debussy'ego.

25.03, Zamek Królewski

B jak Bernstein Leonard

Jeden z bohaterów tegorocznej edycji, bo œwiat obchodzi stulecie urodzin tej najbardziej znanej postaci amerykańskiej muzyki XX wieku, kompozytora, dyrygenta, popularyzatora muzyki i człowieka o niezwykłej charyzmie oraz ujmujšcej osobowoœci. W programie festiwalu mamy suitę tańców z legendarnego musicalu „West Side Story", wspaniałe „Chichester Psalms", a przede wszystkim II Symfonię „The Age of Anxiety" z solowym udziałem Krystiana Zimermana.

16, 17, 20, 27.03, Filharmonia Narodowa

B jak Buchbinder Rudolf

- Beethovenem zajmuje się, odkšd w wieku pięciu lat zostałem przyjęty do wiedeńskiej Musik Hochschule - mówił „Rz" ten austriacki pianista. - Mam liczne faksymile jego rękopisów czy pierwsze wydania utworów, studiowanie ich jest równie pasjonujšce jak lektura kryminałów. Mam też 27 nagrań kompletu jego sonat. Zapewniam, że każde jest inne. Buchbinder obecny jest na festiwalu od pierwszej edycji, a podczas recitalu wykona także utwory innych wiedeńczyków: Mozarta i Schuberta.

19.03, Filharmonia Narodowa

E jak Eschenbach Christoph

Znakomity pianista, który znacznie częœciej występuje jako dyrygent, ale czyż można się temu dziwić, skoro ten fach zgłębiał pod okiem Herberta von Karajana? Niemiecki artysta, który wiele lat prowadził czołowe orkiestry amerykańskie, a także pierwszy muzyk, którego uhonorowano w Alei Gwiazd przed wrocławskim Narodowym Forum Muzyki, bo Eschenbach urodził się we Wrocławiu w 1940 r. Teraz zadyryguje orkiestrš Filharmonii Narodowej i chórem Opery Narodowej w „Stabat Mater" Dvořaka, majšc czwórkę œwiatowej sławy œpiewaków (Genia Kühmeier, Michele Breedt, Steve Davislim i Mikhail Petrenko).

30.03, Teatr Wielki-Opera Narodowa

G jak Górecki Henryk Mikołaj

W tym roku przypada 85. rocznica jego urodzin, co zostanie przypomniane przez orkiestrę Sinfonię Varsovia, dyrygenta Macieja Tworka i solistów jego II Symfonii Kopernikowskiej. Stosujšc metodę cišgłego powtarzania krótkich motywów zawarł tu kompozytor opis wszechœwiata, nadajšc przy tym utworowi kontemplacyjny ton. Patos połšczył z liryzmem, zwielokrotnione forte z niemal całkowitym wyciszeniem. Stworzył dzieło o klarownej strukturze, a zawarte w nim emocje sprawiajš, że zawsze przyjmowane jest ono entuzjastycznie.

21.03, Filharmonia Narodowa

F jak Falletta JoAnna

Najbardziej znana dyrygentka Ameryki o bogatej karierze, a w USA kobiety wcišż rzadziej pojawiajš się w tym fachu niż mężczyŸni. Od 1999 roku jest szefem muzycznym Buffalo Philharmonic Orchestra. Praca z tym zespołem nie przeszkadza jej w samodzielnych występach z innymi orkiestrami amerykańskimi. Do udziału w warszawskim występie zaprosiła młodego (rocznik 1994), ale już znanego pianistę amerykańskiego Conrada Tao, który zagra Koncert F-dur Gershwina. Będzie też m.in. Barber (I Symfonia) i Bernstein (tańce z „West Side Story").

20.03, Filharmonia Narodowa

I jak Israel Camerata Jerusalem

Powstała w latach 80. ubiegłego wieku, rozwinęła się, gdy dotarła do Izraela fala rosyjskiej emigracji, a wœród niej było wielu œwietnych muzyków. Dziœ orkiestra szczyci się mieszankš różnych muzycznych tradycji, zapewniajšcych jej unikalny poziom. Jej członkowie działajš zresztš też w rozmaitych mniejszych składach kameralnych. W Warszawie zespół z Jerozolimy poprowadzi jego szef Avner Biron, artysta niesłychanie aktywny w życiu muzycznym Izraela. Program proponuje utwory od Mozarta do Bartóka.

22.03, Filharmonia Narodowa

J jak Junge Deutsche Philharmonie

Niemiecka młodoœć, ale z dużymi tradycjami, bo ta niemiecka orkiestra młodzieżowa ma już ponad 40 lat. Zaczynała jako typowa orkiestra studencka, dziœ jest w pełni profesjonalnym zespołem. Jej tegoroczne tournée poprowadzi niemiecki dyrygent David Afkham (rocznik 1983), który międzynarodowš karierę rozpoczšł po zdobyciu m.in. w 2010 roku nagrody dla młodych dyrygentów przyznawanej co roku na festiwalu w Salzburgu. Solistš będzie znany w Polsce wiolonczelista Steven Isserlis, zagra „Tout un monde lointain" Dutilleuxa, ale danie główne wieczoru to „Symfonia fantastyczna" Berlioza.

25.03, Filharmonia Narodowa

K jak Ksišżek Krzysztof

Już chyba zapomniał, że w 2015 roku nie dostał się do finału Konkursu Chopinowskiego, co duża częœć publicznoœci uznała wówczas za wielce krzywdzšcy go werdykt jurorów. Dziœ jest pianistš prowadzšcym intensywne życie koncertowe, nie tylko w kraju. Nagrał dwie płyty chopinowskie, ale konsekwentnie stara się wzbogacić swój wizerunek artystyczny, co udowodni recitalem festiwalowym, podczas którego obok utworów Chopina zagra też mazurki Szymanowskiego oraz kompozycje Debussy'ego.

24.03, Zamek Królewski

M jak Mutter Anne-Sophie

Jedna z największych skrzypaczek ostatnich dekad po kilku latach powraca do Polski, z którš zwišzana jest szczególnie za sprawš dwóch kompozytorów: Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Znakomita interpretatorka ich utworów tym razem wybrała Koncert D-dur Beethovena. Mówi, że gdy sięga po niego, zawsze pamięta, co o tym utworze mówił jej Herbert von Karajan. On jako jeden z pierwszych odkrył jej talent, gdy była jeszcze nastolatkš. Wystšpi z NOSPR, dyryguje Cristian Macelaru.

18.03., Filharmonia Narodowa

N jak Nehring Szymon

Wystšpi z Israel Camerata Jerusalem, która też akompaniowała mu podczas ubiegłorocznego konkursu im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie, na którym zdobył pięć nagród, w tym najważniejszš, głównš. Od tego czasu coraz rzadziej bywa w Polsce, bo coraz więcej występuje w œwiecie, podjšł też studia na Uniwersytecie w Yale. Teraz zagra II Koncert B-dur Beethovena.

22.03., Filharmonia Narodowa

O jak opera

Tradycyjnie festiwal proponuje koncertowe wykonania oper, które rzadko można spotkać na scenach œwiata. Dyrygent Łukasz Borowicz w tym roku wybrał praktycznie niewystawianš poza Rosjš jednoaktowš operę Rimskiego-Korsakowa „Nieœmiertelny Koœciej". Prapremiera opowieœci o mrocznym królestwie Koœcieja zbiegła się z rosyjskš rewolucjš 1905 roku, nic z dziwnego, że dopatrywano się w niej obrazu tyranii caratu. Solistów przygotowuje festiwalowi słynna Larisa Gergiewa z Petersburga.

23.03, Filharmonia Narodowa

P jak Penderecki Krzysztof

Kolejny jubilat, w listopadzie będzie œwiętował 85. urodziny. Zapowiedziš tej uroczystoœci majš być m.in. dwa festiwalowe koncerty. Na pierwszym kompozytor poprowadzi orkiestrę Sinfonia Varsovia, chór Filharmonii Narodowej oraz solistów w swym „Polskim requiem". Będzie to tzw. wersja lubelska dzieła, skrócona. Drugi koncert przygotowuje œwietny chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, który zaprezentuje muzykę chóralnš jubilata.

21.03, 27.03, Filharmonia Narodowa

P jak Pszoniak Wojciech

Wielki aktor i równie wielki przyjaciel tego festiwalu, często można go zobaczyć na balkonie widowni Filharmonii Narodowej zasłuchanego w muzykę. czasami pojawia się też na estradzie, bo bywa œwietnym narratorem w utworach muzycznych. W zeszłym roku uczynił to w operze „Djamileh" Bizeta. Teraz wróci do prezentowanych kilka lat temu na festiwalu „Siedmiu ostatnich słów Chrystusa na krzyżu". Ten przejmujšcy utwór Haydna w wersji kameralnej przedstawi Szymanowski Quartet.

28.03, Filharmonia Narodowa

S jak Slatkin Leonard

Amerykanin w pierwszym pokoleniu, jego rodzice, rosyjscy emigranci byli założycielami słynnego Hollywood String Quartet. Karierę dyrygenckš rozpoczšł ponad pół wieku temu, najdłużej kierował orkiestrami symfonicznymi w St. Louis, w Waszyngtonie (National Symphony Orchestra), a obecnie, od 2007 r. w Detroit. Na festiwalu poprowadzi NOSPR w II Symfonii Mahlera oraz w „Dwóch melodiach hebrajskich: Kadisz" Ravela.

29.03, Filharmonia Narodowa

W jak Widma

Spoczywajšca przez wiele dekad w bibliotekach muzyczna wersja II częœci „Dziadów" Moniuszki ostatnio częœciej bywa wykonywana. I słusznie, bo to jedno z ciekawszych dzieł Stanisława Moniuszki, który udanie połšczył z muzykš poetyckie strofy romantycznego wieszcza. Koncertowe wykonanie „Widm" (na tytuł zgodny z pierwowzorem Mickiewicza nie zgodziła się carska cenzura) przygotowuje Andrzej Kosendiak z Wrocławskš Orkiestrš Barokowš i chórem Narodowego Forum Muzyki. W roli Guœlarza młody baryton, Szymon Komasa.

24.03, Filharmonia Narodowa

Z jak Zimerman Krystian

Każdy jego przyjazd elektryzuje publicznoœć, a w Polsce bywa rzadko, zresztš w innych krajach też coraz bardziej ogranicza liczbę występów. Tym razem zdecydował się na serię koncertów w Europie, by uczcić 100. rocznicę urodzin Leonarda Bernsteina wykonaniem jego II Symfonii „The Age of Anxiety", inspirowanej poematem Audena. Choć Bernstein nazwał ten utwór symfoniš, zaplanował w nim solowš partię fortepianu. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu program inauguracyjnego wieczoru wzbogaconego o III Symfonię Beethovena (Filharmonia Narodowa pod dyrekcjš Jacka Kaspszyka) zostanie powtórzony następnego dnia.

Szczegółowy program: www.beethoven.org.pl

Bilety: EVENTI, bileteria Empik, od 9 marca także stoisko festiwalowe w Filharmonii Narodowej (tel. +48 22 551 71 31)