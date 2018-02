Marek Weiss: Operowe transmisje to zaprzeczenie teatru

- Czym innym jest oglšdanie aktora, wielkiego artysty w teatrze, a czym innym oglšdanie serialu w telewizji - uważa Marek Weiss, reżyser operowy, teatralny, pisarz, były dyrektor Opery Bałtyckiej.

Rzeczpospolita: Piotr Beczała i Aleksandra Kurzak wystšpiš w dwóch spektaklach, które nowojorska Metropolitan Opera w sezonie 2018–2019 nada na cały œwiat. Będš transmitowane w kinach i teatrach. Czy takie transmisje to dobry sposób na popularyzację tego gatunku muzycznego?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Marek Weiss: Nie, i prawdę mówišc, transmisje operowe w ogóle mnie nie interesujš. To tylko udawanie popularyzacji, zwyczajny celebrytyzm, pozór. Opera to teatr, żywy człowiek na scenie, który potrafi nas wzruszyć, wyrazić emocje, pięknie œpiewać, który potrafi nas tak zachwycić, że wychodzimy ze spektaklu oczarowani, jako lepsi ludzie. Transmisje sš zaœ zaprzeczeniem teatru.

Taka transmisja nie jest też kinem, lecz jedynie reportażem z pozorami blichtru. „Wielka Metropolitan Opera" – przecież to wszystko blichtr! W rzeczywistoœci jest tam dużo słabych spektakli, które wstyd byłoby pokazać na scenie warszawskiej. Co prawda Aleksandra Kurzak jest wspaniała, ale... na żywo. Gdy filmuje jš kamera, jej œpiew nie jest już najważniejszy.

Ale transmisje zwiększajš zainteresowanie operš.

Czym innym jest oglšdanie aktora, wielkiego artysty w teatrze, a czym innym oglšdanie serialu w telewizji. Popularnoœć jest ohydna, niszczy sztukę do szpiku koœci.

W Polsce podobnš drogš popularyzowania podšża Teatr Wielki. Owszem, jest na to zapotrzebowanie, ale jeżeli wychodzimy naprzeciw masowemu zapotrzebowaniu, to niebawem obudzimy się z rękš w nocniku. Skończy się na tym, co ludzie najbardziej kochajš: na masowych koncertach, gdzie Aleksandra Kurzak stanie z mikrofonem na scenie, zaœpiewa i puszczš sztuczne ognie... Nie tędy droga.

Jak zatem opera powinna docierać do nowych widzów?

Trzeba zaczšć od lekcji muzyki w szkołach, ponieważ nasz naród jest w tej chwili kompletnie głuchy. Szkoły powinny zaangażować do prowadzenia zajęć biednych, wręcz upokorzonych biedš, muzyków, których w Polsce jest pełno, a którzy nauczš dzieci muzyki i sprawiš, że te jš pokochajš. Opera jest bardzo trudnym gatunkiem. Żeby do niej chodzić i cokolwiek zrozumieć, zachwycić się niš, trzeba jš powoli wchłaniać od dziecka, zaczynajšc właœnie od muzyki. Dalej pozostaje już tylko robienie pięknych, wzruszajšcych spektakli. Nie można przy tym chałturzyć. Trzeba docierać do ludzi z prawdš artystycznš, a nie patrzeć na zarobki...

rozmawiał Łukasz Lubański