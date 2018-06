Jordi Savall – pasja autentyczności materiały prasowe

Grać wiernie, czy pięknie? Oddać sprawiedliwość kompozytorom przeszłości czy raczej zadbać o współczesnego słuchacza? To jedne z najważniejszych pytań, na które odpowiedzieć muszą wykonawcy muzyki dawnej. To one wyznaczają linie sporu, oddzielające purystów muzycznej przeszłości od tych, którzy uważają, że zapisy utworów sprzed kilku wieków mogą się stać dopiero punktem wyjścia do stworzenia nowych, autorskich kompozycji.