Sojusz najmocniejszych polskich raperów

Dwaj najpopularniejsi polscy raperzy 2017 roku - Taco Hemingway i Quebonafide – nagrali płytę i zapowiadajš tournee.

Rap zaczyna rzšdzić także w Polsce. W zeszłym roku Quebonafide nagrał album „Egzotyka" i z wynikiem około 55 tys. sprzedanych egzemplarzy był najczęœciej kupowanš przez Polaków płytš. Znamienne, że wszystkie piosenki w postaci teledysków zaprezentował na YouTubie przed premierš kompaktu. Premiera CD jest rytuałem z przeszłoœci, bo zarabia się na koncertach, a piosenki fani poznajš w sieci. Właœnie tam, w serwisie Spotify, Quebonafide przegrał rywalizację z Taco Hemingwayem i jego albumem „Szprycer". Taco po œwietnym show na Open'erze był najpopularniejszym polskim artystš w portalu, zaraz za Sheeranem. Sprzedał też prawie 20 tys. albumów.

Teraz panowie połšczyli siły i stworzyli hip hopowy superduet Taconafide. Nie da się uniknšć porównań do podobnych duetów w Ameryce, które wczeœniej tworzyli m. in. Jay-Z i Kanye West i wydajšc album „Watch The Throne”. Choć polski odpowiednik „Pilnuj tronu” - "SOMA 0,5 mg" ujrzy œwiatło dzienne dopiero 13 kwietnia, już teraz dwa single promujšce album bijš rekordy popularnoœci – również w Spotify.

Utwór „Tamagotchi” pobił właœnie rekord najczęœciej słuchanego singla jednego dnia – w cišgu 24 godzin utwór został odsłuchany 318 361 razy. Tym samym duet pobił swój własny rekord należšcy do utworu „Art-B”, czyli pierwszego singla promujšcego album Co istotne – przed premierš „Art-B”, rekord należał do Eda Sheerana i „Shape Of You”.

Tym samym Taco Hemingway i Quebinafide sš pierwszymi polskimi artystami, którym udało się pokonać zagranicznych artystów i pobić rekord Spotify w Polsce. Fani spekulujš czy duet pokaże się na Openerze, którego gwiazdš ma być Taco. Wczeœniej Taconafide da koncerty w dużych salach koncertowych.