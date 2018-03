Amerykański sukces muzyków z Gdańska

Trupa Trupa podczas koncertu pod szczytem Mont Blanc we Francji

Polska grupa Trupa Trupa zadebiutowała na słynnym festiwalu muzyki niezależnej w Chicago SXSW.

David Fricke, niezwykle wpływowy redaktor “Rolling Stone”, najważniejszego magazynu muzycznego œwiata napisał:

"Czteroosobowy zespół z Gdańska miał piekielnš, 24-godzinnš podróż przez Amsterdam i Minneapolis, ale przyjechali z poczuciem humoru w stanie nienaruszonym. Wokalista i gitarzysta Grzegorz Kwiatowski zaznaczył, że ich rodzinne miasto to zarówno "kolebka Solidarnoœci", jak i miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna œwiatowa. Ten kontrast wyjaœnia huœtawkę nastrojów między ponurym klimatem z Radiohead, a sferycznymi brzmieniami w stylu Sigur Rós na dwóch albumach Trupa Trupa – „Headache” „Jolly New Songs”. „Dobre czasy minęły"- œpiewał gorzko Kwiatowski. Brzmiało to jak poczštek satysfakcjonujšcej przyjaŸni".

Pozytywnš recenzję występu zamieœciło również „Chicago Tribune”.

Przed Trupš Trupa występy na najważniejszych wiosennych i letnich festiwalach w Europie.