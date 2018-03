Skrzypcowa hipnoza metodą Beethovena

Słynna Anne Sophie Mutter wprost zaczarowała w niedzielny wieczór publicznoœć Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego.

Z połšczenia znakomitego artysty oraz klasycznego dzieła wykonywanego przez niego dziesištki razy nigdy nie powstanie ta sama mieszanka. Na tym polega magia sztuki i tajemnica wielkich indywidualnoœci.

Prawie 20 lat temu w tej samej sali Filharmonii Narodowej Anne Sophie Mutter też zagrała Koncert D-dur Beethovena. Już wtedy jej interpretacja była ciekawsza od wielu innych wykonań. Mniej było w niej dramatyzmu, potęgowania nastroju, co niemiecka skrzypaczka rekompensowała finezjš i cyzelowaniem każdego niuansu. Zwalniała tempo, czasem w sposób zadziwiajšcy, ale robiła to œwiadomie, by efektownie kończyć kadencję lub z partytury wydobyć jakiœ z pozoru drobny szczegół.

Teraz dwie dekady póŸniej jej myœl interpretacyjna uległa niesamowitemu pogłębieniu. To, co wtedy wydawało się spowolnieniem, teraz zaistniało niemal na granicy słyszalnoœci. Nie było w tym wszakże chęci do wirtuozowskiego popisu.

Anne Sophie Mutter perfekcyjnie panowała nad swym Stradivariusem. Każda nawet najtrudniejsza technicznie wysoka nuta zagrana piano miała naturalnš pulsację, a wszystkie œpiewne legata były pięknie prowadzone. Całoœć zaœ ułożyła się przejmujšca narrację, przepełnionš smutkiem, nostalgiš.

Nie wiem, czy taka myœl przyœwiecała Ludwigowi van Beethovenowi, gdy komponował Koncert D-dur. Miał być on przecież podarunkiem dla skrzypka i dyrygenta Franza Clementa na jego benefis. Zapewne więc kompozytor postanowił dodać swemu utworowi nieco wirtuozowskiego blasku, by Clement mógł błysnšć umiejętnoœciami. Anne Sophie Mutter wszystko to podporzšdkowała swojej opowieœci muzycznej, tak pasjonujšcej, że publicznoœć w Filharmonii Narodowej słuchała jak zahipnotyzowana.

W tym utworze skrzypce odgrywajš rolę wiodšcš, tym niemniej partnerstwo orkiestry jest ważne. Kiedy na poczštek wieczoru Cristian Macelaru i nasz NOSPR zaprezentowali Beethovenowskš uwerturę do „Coriolana” z ogromnym ładunkiem dramatyzmu, ale też była to muzyka mroczna, ciężka i posępna, zaczšłem mieć obawy co do efektów spotkania orkiestry z Anne Sophie Mutter. Nie doceniłem jednak klasy rumuńskiego dyrygenta, który okazał się niesłychanie czujnym i wrażliwym partnerem solistki, a katowicka orkiestra przemieniła się w zupełnie inny zespół.

W drugiej częœci niedzielnego festiwalowego wieczoru przeszliœmy od Beethovena do Brahmsa. W jego II Symfonii Cristiana Macelaru odkrył wiele œpiewnych melodii i pewnš łagodnoœć, bo przecież ten utwór bywa nazywany symfoniš pastoralnš. Katowiccy muzycy dodali zaœ do tego ładne, miękkie brzmienie. Muzyka wszakże najsilniej przemawia wtedy, gdy jest pełna napięć. Tak jak u Beethovena.