Glaca: Polacy decydują teraz, w jakim kraju będą żyli przez lata

Polacy właœnie teraz, dyskutujšc w domu, wœród znajomych, na każdym szczeblu, decydujš o tym, w jakiej Polsce będš żyli. To plus obecnych rzšdów – powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Piotr „Glaca” Mohamed, muzyk, lider Sweet Noise i My Riot.

Pytany o najnowszš płytę, pierwszš solowa płytę na 25-lecie pracy - odpowiedział, że to zapis megadługiej drogi, podczas której wiele się zmieniło, wiele wydarzyło. Wspominajšc lata 1991-94 przyznał, że było to poszukiwanie siebie, warsztatu, drogi artystycznej. - Od 1994 roku dopiero pojawił się przekaz, byłem już trzeŸwy, miałem za pazuchš utwór "Godnoœć", przetłumaczony na polski za radš Pawła Kukiza. Jak nagrałem "Godnoœć", to poczułem się jak Henry Rollins - powiedział.

Pytany o współpracę z Natališ Kukulskš i Annš Mariš Jopek odpowiedział, że to naturalna ewolucja łšczenia ostrej muzyki z elementem kobiecym, który zawsze był mu bliski. - Jestem nieprzewidywalny, stawiam na rozwój, na sytuacje, które sš motorem do myœlenia.

- Sweet Noise to dla mnie œwiętoœć, udało nam sie napisać ważne albumy, nie przegadaliœmy tematu, nie nagraliœmy zbyt dużo – powiedział Glaca. - Mogłem nagrać nowš płytę jako Sweet Noise, ale uznałem, że to jednak bardziej brzmi jak materiał solowy. Pozwoliłem sobie też na rzeczy, które prawdopodobnie w Sweet Noise nie miałyby miejsca. Zajęło mi to pięć lat. 14 utworów, które sš bardzo różne, nagrane po swojemu, bez presji czasu – wyjaœnił.

Pytany o współpracę z basistš zespołu Tool, Justinem Chancellorem, rozwiał wštpliwoœci - nie chodzi o pienišdze. - To mój przyjaciel, łšczy nas dšżenie do prawdziwoœci. Justin jest osobš, która postawiła pieczęć na mojej płycie. - To nie przeze mnie Tool nie wydaje nowej płyty - dodał pół żartem Glaca. - Myœlę, ze Adam Jones może mieć kłopoty z powrotem do muzyki w nowej rzeczywistoœci, kiedy już nie ceni się prawdziwej płyty. Rzeczywistoœć wirtualna, streamingowa, socialmediowa to nie jest rzeczywistoœć zespołu Tool. Być może coœ się pojawi pod koniec roku, ale nowa płyta Perfect Circle każe mi w to wštpić – dodał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pytany, jak się żyje w Polsce, odpowiedział: To Justin mi kazał wracać do Polski ze Stanów, serio. Powiedział mi, że lepiej brzmię po polsku, jestem winien to swoim odbiorcom, swoim ludziom. - Nie wiem, ile wytrzymam na własnym apolitycznym, areligijnym torze w Polsce. Staram się robić dobro dookoła siebie, ważniejsze niż narodowoœć i religia jest człowieczeństwo. Takiego pojmowania życia brakuje mi dookoła na co dzień . Dobrze mi się żyje, mieszkam w Swarzędzu, w małej społecznoœci, która pokazuje jak się żyje w Polsce.

Jest jeden plus obecnych rzšdów - zauważył Glaca. - Jest dyskusja społeczna, jest debata na rożnych szczeblach, od rodziny poczšwszy. Z każdej dyskusji rodzi się myœl, następuje jakaœ koncepcja. Polacy teraz decydujš, w jakiej Polsce chcš żyć w przyszłoœci. Dopóki ta dyskusja trwa, jestem spokojny – dodał.

Pytany, czy spotykajš go nieprzyjemnoœci ze względu na kolor skóry odparł: Kolejny raz podkreœlam przez pryzmat swoich własnych doœwiadczeń - w latach 90 każda innoœć była bardzo Ÿle tolerowana, miałem wiele złych doœwiadczeń. Od dawna tego osobiœcie nie doœwiadczyłem, jest lepiej. Tolerancja jest większa, jakaœ praca została wykonana pozytywnie. Możemy i musimy jednak zapobiec pracy negatywnej, która pewnie jest teraz gdzieœ wykonywana.