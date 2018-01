Gorący styczeń w rapie i zgon Santany

Na scenie hip-hopowej za oceanem robi się coraz goręcej. Styczeń przyniósł premiery nowego materiału Drake’a oraz topowej formacji Migos.

Entuzjaœci amerykańskiego hip-hopu mogš spodziewać się kolejnego roku wypełnionego po brzegi muzycznymi premierami. Prognozy brzmiš znakomicie, lecz sam poczštek roku rozkręcał się raczej powoli. Ciszę i czas oczekiwań przerwał – od kilku lat bezwzględnie dominujšcy listy przebojów – Drake. Kanadyjski raper, po mimo deklarowania odpoczynku od wydawania muzyki, wypuœcił dwa nowe utwory w formie EP-ki „Scary Hours”. Mini-projekt prezentuje jego dwa doskonale znane oblicza. Pierwsze w „God’s Plan” - melodyjnym utworze z potencjałem na kolejny przebój, drugie zaœ w „Diplomatic Immunity” – kawałku stricte rapowym o charakterze bardziej mrocznym i, jak to w zwyczaju Drake’a bywa, omawiajšcym wszystkie bieżšce sprawy z jego życia. Tematykš utworów jest nieustanne borykanie się kanadyjskiego rapera z gigantycznš sławš, ponieważ Drake za każdym razem ustanawia nowe rekordy. Pierwszy z wyżej wymienionych singli szybko wdarł się na pierwsze miejsce listy „Billboard”, a po tygodniu miał już na koncie 82 milionów streamingowych odtworzeń w samych Stanach Zjednoczonych!

Kolejnym dużym wydarzeniem była premiera nowego albumu Migosów. Przebojowe trio z Atlanty wydało sequel zeszłorocznej – przełomowej dla ich kariery – płyty „Culture”. „Culture II’ ukazało się w Internecie 26 stycznia i składa się aż z 24 utworów. Goœcinnie pojawia się plejada gwiazd – między innymi Drake, Pharrell Williams, Travis Scott, Post Malone oraz czołowe raperki: Nicki Minaj wraz ze wschodzšcš gwiazdš Cardi B. Ostatnia jest obecnie partnerkš jednego z Migosów – Offseta. Album łšczy najœwieższe brzmienia w rapie, a utwory stanowiš mieszankę melodyjnego flow z agresywnym stylem rapowania. Kompozycje zamyka autorska próba stworzenia czegoœ na wzór hymnu, reprezentacyjnej piosenki dla kultury współczesnego czarnego hip-hopu „Culture National Anthem”. Hip-hopowe trio zdecydowanie osišga apogeum swojej popularnoœci i znajduje się w czołówce wykonywanego gatunku. Album zadebiutował na pierwszym mieœcie „Billboardu” .

Bardzo przykrš wiadomoœciš jest œmierć rapera Fredo Santany. Przedstawiciel rapu z Chicago zmarł w wieku 27 lat. Najprawdopodobniej zgon wynikał z przedawkowania substancji psychoaktywnych, które doprowadziły ostatecznie do kompletniej niewydolnoœci nerek i wštroby. Santanie od poczštku kariery towarzyszyły narkotyki i broń, afiszował się z nimi w Internecie i chyba prawie wszystkich teledyskach. Od dłuższego czasu miał poważne problemy ze zdrowiem. Jednoczeœnie miał na koncie współpracę z takimi gigantami jak Kendrick Lamar i Childish Gambino, a przed kilku latami odegrał rolę gangstera-porywacza w teledysku do piosenki „Hold On, We’re Going Home” Drake’a.

Oby w roku 2018 raperzy odłożyli na bok wyniszczajšce substancje i nielegalnie posiadanš broń, które prowadzš ich do totalnej zguby. Skuteczniejszym instrumentem w walce o prymat w hip-hopie sš solidnie nagrane albumy.