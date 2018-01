Jedenastka lepsza od jedynki

XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek. Tegoroczna edycja będzie inna od dziesięciu wczeœniejszych.

Pierwszš takš wiolonczelowš rywalizację zorganizowano w Warszawie w 1997 roku, odbywała się głównie w jednej ze stołecznych szkół muzycznych (im. Karola Szymanowskiego na Żoliborzu). Tym niemniej zadziwiajšco szybko konkurs zyskał œwiatowš rangę i wylansował także dużš grupę œwietnych polskich muzyków. Można wręcz powiedzieć, że w cišgu ostatnich dwóch dekad staliœmy się wiolonczelowš potęgš.

Impreza ma ambicje nadal się rozwijać, czego dowodem jest obecna, jedenasta edycja, w której wprowadzono istotne zmiany. – Poprzednie miały poziom na tyle wysoki, że zdecydowaliœmy się podnieœć o cztery lata barierę wieku dla uczestników – tłumaczy Bogdan Pałosz, dyrektor Konkursu. – Przestajemy więc być imprezš dla młodych wiolonczelistów do 24. roku życia, a dzięki bardziej dojrzałym uczestnikom nie będziemy jedynie typowym konkursem lecz bardziej festiwalem muzycznym przynoszšcym słuchaczom artystycznš satysfakcję.

Konkurs im. Witolda Lutosławskiego cieszy się dużym zainteresowaniem, w tym roku chęć uczestnictwa w nim wyraziło 67 wiolonczelistów z 23 krajów. Po weryfikacji zgłoszeń w pierwszym etapie przesłuchań wystartuje 47 uczestników.

– To bardzo trudny i nowoczesny konkurs, na pewno jeden z najpoważniejszych w œwiecie – uważa Marcin Zdunik, zwycięzca z 2007 roku, który w tym roku po raz pierwszy będzie jurorem. – Jego program sięga do Ÿródeł muzyki wiolonczelowej, a potem przez klasycznym i romantyzm prowadzi aż do współczesnoœci. A obowišzek wykonania w finale Koncertu wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego ustawia poprzeczkę bardzo wysoko, bo ten utwór wymaga od solisty dużej dojrzałoœci.

Po raz pierwszy współorganizatorem imprezy obok Fundacji na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a wszystkie konkursowe wydarzenia będš odbywać się w Filharmonii Narodowej.

W poniedziałkowym koncercie inauguracyjnym wystšpi orkiestra AUKSO pod dyrekcjš Marka Mosia. Solistami będš œwiatowej sławy wiolonczeliœci, a jurorzy tegorocznej edycji – Antonio Meneses i Kenji Nakagi oraz triumfatorka sprzed trzech lat, Zuzanna Sosnowska.

Od 30 stycznia do 3 lutego potrwajš przesłuchania pierwszego etapu, potem przez trzy dni toczyć się będzie etap drugi.

Na 8. i 9. lutego zaplanowano finały, w których każdy z szóstki najlepszych wykona dwa koncerty: Lutosławskiego oraz Haydna, Krafta lub Carla Philipa Emanuela Bacha (do wyboru). Wszystkim będzie towarzyszyć orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcjš Jacka Kaspszyka. Laureatów poznamy w sobotę, 10. lutego.

Konkurs otrzymał także nowe logo. To zaprojektowany przez Rafała Olbińskiego wiolonczelowy paw, dumnie rozpoœcierajšcy swój ogon.