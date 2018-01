Zwycięzca gali Grammy przyjedzie do Polski

Bruno Mars zdobył szeœć statuetek ze złotym patefonem, m. in. za album roku „24K Magic” i był triumfatorem niedzielnej gali. Wygrał też w kategoriach piosenka i nagranie roku.

Artystę można było podziwiać w maju na krakowskim koncercie, a powróci 7 lipca. Zaœpiewa na Openerze w Gdyni.

Zaskoczeń w czasie gali Grammy było wiele, ale zwycięstwo Bruno Marsa nie dziwi. W zeszłym roku na jego koncerty przyszło 2 mln fanów, co przyniosło wpływy 200 mln dolarów. To rekord jeœli chodzi o solistów i jeden z najlepszych wyników w zeszłym roku.



Takš falę popularnoœci przyniosła mu płyta „24K Magic” (2016) z nagrodzonym Grammy szlagierem „That’s What I Like”. Bruno Mars jest cudownym dzieckiem œwiatowego showbiznesu, nazywanym nowym Michaelem Jacksonem, ale wzoruje się też na takich idolach jak Prince i George Clinton. Reprezentuje nowš falę soulu, ambitniejszš odmianę dzisiejszego popu. Urodził się w Hanolulu na Hawajach w 1985 roku. Sprzedał 130 mln albumów, a ma na koncie tylko trzy płyty, poczynajšc od debiutu w 2010 roku.



Dla Amerykanów największym zaskoczeniem jest to, że nominowany w 10 kategoriach raper Jay-Z, posiadacz fortuny wartej blisko 1 mld dolarów, wyszedł z gali bez żadnej statuetki. W zeszłym roku jego żona Beyonce przegrała w kategorii album rocu z Adele.



Dla Europejczyków dziwne może być to, że autor największego szlagieru płytowego w 2017 roku Ed Sheeran dostał tylko dwie statuetki. W Ameryce jednak większe dyskusje wzbudza fakt, że raper Kendrick Lamar dostał „tylko” pięć nagród i to mniej ważnych.



W kategorii blues wygrali The Rolling Stones (album „Blue And Lonesome”.) Najlepszš debiutantkš jest Alessia Cara.



Poœmiertne wyróżnienie przyznano Leonardowi Cohenowi, który wygrał też, uwaga!, w kategorii najlepsze rockowe wykonanie („You Want It Darker”).



Cały wieczór upłynšł pod znakiem polityki i zagadnień społecznych. Białe róże symbolizowały solidarnoœć z ofiarami molestowania, które ujawniła akcja #Metoo.



Powtarzano numer infolinii, na które można dzwonić w przypadku napastowania.



Drwiono z Donalda Trumpa. Obecna była Hilary Clinton, która przegrał z nim wybory. Była kandydatka demokratów czytała z gwiazdami pop fragmenty ksišżki „Fire And Fury” pokazujšcej prawdziwe oblicze prezydenta USA.