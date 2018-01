Nie żyje Dolores O'Riordan, wokalistka Cranberries

W wieku 46 lat w Londynie niespodziewanie zmarła Dolores O'Riordan, słynna wokalistka irlandzkiego zespołu The Cranberries.

Wokalistka przebywała ostatnio wraz w zespołem w stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie brała udział w krótkiej sesji nagraniowej. Według brytyjskich mediów, narzekała na zły stan zdrowia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W krótkim oœwiadczeniu napisano, że członkowie rodziny sš "zdruzgotani" po otrzymaniu smutnej wiadomoœci. Poprosili też o prywatnoœć w trudnym dla nich czasie.

Dzięki charakterystycznemu głosowi, Dolores doprowadziła Cranberries do sukcesu w latach dziewięćdziesištych, dzięki takim utworom jak m.in. "Linger" i "Zombie".

Już w 1991 r. , dwa lata przed wydaniem debiutanckiego albumu, The Cranberries uznano za objawienie - pisał o zespole 20 lat temu Jacek Cieœlak. W czasie, gdy na listach przebojów dominowała agresywna muzyka grunge, Irlandczycy zaproponowali delikatne piosenki œpiewane anielskim głosem Dolores O'Riordan. Debiutancka płyta sprzedała się w nakładzie 7 milionów egzemplarzy. Drugi album "No Need to Argue", jeszcze bardziej przebojowy, zawierał takie hity jak "Ode to My Family", "I Can'tBe with You" i "Zombie". Pobity został wynik debiutanckiej płyty - sprzedano 15 mln egz. Wprost z trasy koncertowej zespół trafił do studia nagraniowego, gdzie w miesišc zarejestrował trzeciš płytę "To the Faithful Departed" wydanš w 1996 r.

W listopadzie 1996 r. prasę muzycznš obiegła zaskakujšca wiadomoœć, że zespół zawiesza działalnoœć. Trzy lata póŸniej wydał jednak kolejnš płytę "Bury the Hatchet". To z tej płyty pochodziły słynne single "Animal Instinct" i "Just My Imagination". Od kwietnia 1999 do lipca 2000 zespół odbył największe i najbardziej udane w swojej karierze tournée po całym œwiecie. PóŸniej wydany został jeszcze kršżek "Wake Up and Smell the Coffee", zanim na kilka lat zespół zawiesił koncertowanie i nagrywanie.

25 sierpnia 2009 zespół ogłosił wznowienie działalnoœci. Wydał jeszcze dwie płyty - "Roses" w 2012 roku i "Something Else" w 2017.