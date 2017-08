Góralskie zespoły z całego świata spotkają się w Zakopanem

W 49. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem uczestniczy 14 zespołów zagranicznych i 5 polskich. „Giewont” z Zakopanego, „Magurzanie” z Łodygowic, „Jakubkowianie” z Łososiny Dolnej, „Śwarni Łojce” z Sadku-Kostrzy i Zespół im. Klimka Bachledy z Zakopanego zaprezentują rodzimy folklor: podhalański, górali żywieckich, Lachów Sądeckich i Szczyrzyńskich.

Wśród gości jest zespół polonijny Wanta z Chicago. W góralskiej gwarze „wanta” to luźny blok skalny, skała niezwiązana z podłożem. Słowo to dobrze oddaje sytuację artystów, którzy pochodzą spod Tatr, ale mieszkają za Oceanem. Założona ponad 10 lat temu grupa szczyci się udziałem w amerykańskiej wersji opery góralskiej „Jan Paweł II na Podhalu” i ma na swym koncie dwie płyty z muzyką góralską „Kolendujmy Wroz” i „Kje Se zaspiywomy”.

Zespół Doina Aidului pochodzi z Rumuni z miasteczka Aiud, jednej z najstarszych twierdz warownych, położonych między Wyżyną Transylwańską, górami Apuseni i płaskowyżem Tarnave. Instrumentaliści, wokaliści i tancerze pokażą folklor swoich rodzinnych stron, m.in. w widowiskowym pasterskim tańcu Haidăul.

Z francuskich Alp przyjedzie „ La Savoie” – zespół z niewielkiego miasta Chambéry w Sabaudii. Zaprezentuje charakterystyczne tańce z najwyżej położonych alpejskich wiosek, a także Polkę Sabaudzką, która przywędrowała w góry wraz z napoleońskimi żołnierzami oraz dynamiczny, rytmiczny taniec z kijami, będący pochwałą pasterskiego życia, wymagającego fizycznej siły.

Ukraiński zespół Prykarpattia pochodzi z miasta Ottynia, oddalonego sto kilometrów od najwyższego szczytu Ukrainy – Howerli ( 2061 m n.p.m.). Na zakopiańskiej scenie wystąpi w bogato zdobionych strojach łemkowskich i huculskich w tańcach inspirowanych obrzędami weselnymi.

Nazwa słowackiego zespołu Zobor wywodzi się od najwyższego szczytu okolicy miasta Nitry - góry Zobor (586,9 m n.p.m.) na południowych zboczach masywu Trybecza. Artyści przedstawią humorystyczny program „Kto chce się napić wina?”, nawiązujący do miejscowych tradycji winiarskich.

Samruk Daur z Kazachstanu to połączenie zespołu tanecznego Samruk i stowarzyszenia muzycznego DAUR. Artyści pochodzą z regionu Aktoba na zachodzie kraju, znanego z parku narodowego Burabaj. Zatańczą kharazorgę, uznawaną za narodowy taniec kazachski i zagrają na dombrze, dwustrunowym instrumencie, przypominającym kształtem lutnię, którego dźwięk towarzyszy wszystkim świętom i uroczystościom rodzinnym.

Tajwański zespół przypomina, że wyspa na Oceanie Spokojnym, z której pochodzą, to w 2/3 obszar górzysty, z trzydziestoma szczytami, sięgającymi 3000 m n.p.m. Artyści wykonają egzotyczny taniec smoka, związany z obrzędami mającymi zapewnić deszcz i dobre plony. A także taniec lwa, oparty na ludowej opowieści

Gospodarz Festiwalu - Zespół im. Klimka Bachledy z Zakopanego ma kilkudziesięcioletnią tradycję, jest więc jednym z najlepiej znanych podhalańskich zespołów. Co roku uświetnia korowód rozpoczynający Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Wioska festiwalowa znajduje się w tym roku na Górnej Równi Krupowej. A program festiwalu, złożony z konkursowych występów zespołów rywalizujących o „Złote Ciupagi”, jak i imprez towarzyszących, jest niezwykle bogaty.

- Siłą zakopiańskiego Festiwalu jest sięganie do korzeni, do dziedzictwa przodków. Wyjątkowa jest także jego konkursowa formuła, która wyróżnia go wśród innych podobnych wydarzeń w Polsce i na świecie. To dzięki niej Festiwal uznawany jest nie tylko za jeden z największych i najstarszych, ale także za najbardziej prestiżowy. – zaznacza Agnieszka Nowak-Gąsienica, zastępca burmistrza Zakopanego.

Dodajmy, że w ciągu 49 lat w festiwalu uczestniczyło prawie 530 zespołów zagranicznych z ponad 60 krajów oraz około 200 grup polskich.