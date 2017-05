Jerzy Owsiak: Zapraszamy Marylo na Woodstock!

"Można powiedzieć krótko - nic Opola nie zabiło, nawet disco polo, a zrobił to Pan. Szkoda" - pisze Kurskiemu na Facebooku Owsiak, wymieniając artystów, którzy zrezygnowali z koncertu w Opolu.tuacji.

Szef WOŚP wystosował też zaproszenie do Maryli Rodowicz, by ta wystąpiła na Przystanku Woodstock na scenie Akademii Sztuk Przepięknych. Wspomina przy okazji innych goszczących tam wcześniej muzyków - Włodka Pawlika, zespół Audiofeels, Kasię Kowalską i Urszulę.

"Droga Marylo - tam w każdej chwili, jeśli tylko będziesz chciała - możesz wraz z całą swoją ekipą, również z zaproszonymi gośćmi, wystąpić, a my to wszystko zarejestrujemy. I może to będzie inny niż wszystkie, ale za to jedyny taki Twój koncert na świecie!" - pisze Owsiak.

Organizator Przystanku jest pewien, że publiczność w Kostrzynie doceni Martlę Rodowicz. "(Publiczność) doda Ci energii, jakiej dawno nie widziałaś, nie słyszałaś i nie czułaś" - zapowiada.

"Marylo będziesz mieć tam więcej publiczności niż w Amfiteatrze w Opolu" - konkluduje Owsiak.

W piątek Maryla Rodowicz ogłosiła, że rezygnuje ze swojego jubileuszowego koncertu, który miał się odbyć podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. "Atmosfera politycznego skandalu oraz dramat rodzinny spowodowały, że zdecydowałam się zrezygnować z koncertu 50-lecia, który miał się odbyć na festiwalu w Opolu" - napisała Rodowicz.

Dodała, że nie tak wyobrażała sobie swój Złoty Jubileusz, ale nie widzi innego rozwiązania w zaistniałej sytuacji.