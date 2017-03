Nie żyje Chuck Berry

Berry zmarł w swojej posiadłości. O śmierci muzyka poinformowała policja stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych.

Chuck Berry był wokalistą, gitarzystą i kompozytorem piosenek. Magazyn "Rolling Stone" umieścił go w 2003 roku na 6. miejscu listy 100 największych gitarzystów wszech czasów.

Wśród największych hitów Berry'ego są m.in.: "Roll Over Beethoven","Back in the U.S.A.", "Johnny B. Goode", "Rock and Roll Music" i "You Never Can Tell".

Chuck Berry znany był z tak zwanego kaczego chodu. Unikalny układ sceniczny był jego znakiem rozpoznawalnym. W 1986 roku, jako pierwszy muzyk, został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.