Brit Awards 2017 rozdane. Kto otrzymał statuetki?

Zwycięzcy Brit Awards 2017:

Album Roku:

David Bowie - "Blackstar"

Artystka Roku:

Emeli Sande

Artysta Roku:

David Bowie

Singiel Roku:

Little Mix - "Shout Out to My Ex"

Zespół Roku:

The 1975

Przełomowy Artysta:

Rag'n'Bone Man

Teledysk Roku:

One Direction - "History"

Artystka Roku - Świat:

Beyonce

Artysta Roku - Świat:

Drake

Zespół Roku - Świat:

A Tribe Called Quest

Nagrody specjalne

Na gali rozdano również nagrody specjalne. Statuetkę BRITs Global Success zdobyła Adele, nagroda BRITs Icon Award trafiła natomiast w ręce Robbiego Williamsa. Na imprezie oddano także hołd zmarłemu George'owi Michaelowi.