Nowy singiel Depeche Mode "Where's The Revolution"

"Where's The Revolution" można od dziś posłuchać na kanale Depeche Mode na Youtube. To pierwszy utwór nagrany przez zespół od czterech lat. W refrenie piosenki pada pytanie o to, gdzie jest rewolucja. "Dajcie spokój, ludzie. Sprawiacie mi zawód" - śpiewa lider zespołu Dave Gahan.

Poprzedni album Depeche Mode - "Delta Machine" ukazał się w połowie marca 2013 roku. Składający się z dwunastu utworów "Spirit" będzie dostępny w sprzedaży od 17 marca. To czternasty studyjny album brytyjskiej grupy. Producentem płyty jest James Ford z Simian Mobile Disco, który ma na swoim koncie współpracę m.in. z Florence & The Machine i Arctic Monkeys.

Dave Gahan powiedział o nowym albumie: "Jesteśmy niezwykle dumni ze Spirit i nie możemy się doczekać, by podzielić się nim ze wszystkimi. Z Jamesem Fordem i resztą grupy producenckiej stworzyliśmy album, który - wierzę - jest naprawdę mocny, zarówno dźwiękowo, jak i w kwestii przesłania".

W maju Depeche Mode wyruszą w trasę koncertową po Europie. Global Spirit Tour rozpocznie się koncertem we Friends Arena w Sztokholmie 5 maja, a zakończy 23 lipca w Cluj Arena w rumuńskim Cluj-Napoca. 21 lipca zespół wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.