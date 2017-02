Lady Gaga na Super Bowl 2017

W ramach Super Bowl 2017 zagrała koncert Lady Gaga. Wokalistka, która znana jest ze skandali, zaśpiewała "God Bless America" oraz cover "This Is Your Land" stojąc na dachu stadionu w Houston w otoczeniu floty dronów. Wykonała także swoje największe przeboje wisząc 80 metrów nad ziemią. Zobacz zdjęcia z koncertu.