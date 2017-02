Natalie Imbruglia wystąpi w Warszawie

Trasa „The Natalie Imbruglia Acoustic” rozpoczyna się 22 kwietnia w Moskwie i potrwa do końca maja. Artystka nominowana trzykrotnie do nagrody Grammy występować będzie w mniejszych salach koncertowych.

„Uwielbiam atmosferę mniejszych sal. Czuję, jakbym śpiewała dla każdego widza z osobna i widzę, w jaki sposób odbierają to, co mam im do przekazania” - powiedziała Natalie Imbruglia, zapowiadając swoją trasę koncertową.

Podczas koncertów Natalie wykona swoje największe przeboje, w tym utwory z ostatniej płyty "Male".

Artystka wystąpi między innymi w Estonii, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech. 26 kwietnia będzie można posłuchać Natalie Imbruglia w warszawskim Klubie Stodoła. Trasę piosenkarka zakończy 27 maja koncertem w Danii.

