RPO podważa nabór do Służby Ochrony Państwa

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wštpliwoœci co do podstawy prawnej naboru do Służby Ochrony Państwa, która zastšpiła Biuro Ochrony Rzšdu. Adam Bodnar poprosił komendanta SOP o wyjaœnienia, na podstawie jakich przepisów taki nabór jest prowadzony. RPO napisał w liœcie do komendanta, że z informacji na stronie internetowej SOP wynika, iż prowadzony jest stały nabór do formacji.

Ustawa o SOP z 8 grudnia 2017 r. weszła w życie 1 lutego 2018 r. Zgodnie z jej przepisem przejœciowym, wszczęte i niezakończone przed jej wejœciem w życie postępowania kwalifikacyjne do BOR stajš się postępowaniami kwalifikacyjnymi do SOP. Postępowania wszczęte przed 1 lutego sš, za zgodš kandydatów, kontynuowane, a dokonane przed tš datš etapy postępowania kwalifikacyjnego uznano za ważne. Od 1 lutego nabór do Służby następuje zatem na podstawie ustawy o SOP - dodał Adam Bodnar. W przeciwnym wypadku utrzymano by w mocy odpowiedni akt wykonawczy, wydany na podstawie ustawy o Biurze Ochrony Rzšdu, co nie nastšpiło. Poniżej dalsza częœć artykułu Adam Bodnar zaznaczył, że zgodnie z ustawš o SOP minister właœciwy do spraw wewnętrznych okreœli rozporzšdzeniem m.in. zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym; dokumenty, które należy złożyć; sposób oceny kandydatów; zasady przeprowadzania testu ich sprawnoœci fizycznej i badań psychologicznych. „Tymczasem z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Rzšdowego Centrum Legislacji wynika, że prace legislacyjne nad projektem rozporzšdzenia nie zostały jeszcze zakończone, mimo że ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r." - napisał Adam Bodnar. Projekt tego rozporzšdzenia szczegółowo okreœla poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego. Bodnar podkreœla, że trudno byłoby np. przeprowadzić test sprawnoœci fizycznej kandydata bez „Zakresu i sposobu przeprowadzania testu sprawnoœci fizycznej oraz sposobu oceny jego wyników" (precyzuje je załšcznik nr 5 do projektu rozporzšdzenia - stan na 23 stycznia 2018 r.). Rzecznik zwrócił się do komendanta SOP z proœbš o wyjaœnienie, na podstawie jakich przepisów prowadzony jest stały nabór do Służby - jeżeli dotychczasowe rozporzšdzenie utraciło moc obowišzujšcš, a nowe nie weszło jeszcze w życie. 01.02.2018 Służba Ochrony Państwa zamiast BOR - prezydent podpi... 08.12.2017 Sejm uchwalił ustawę o Służbie Ochrony Państwa - zas... 31.07.2017 Rzšd przyjšł projekt ustawy o powołaniu Służby Ochro...

