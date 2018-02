NIK o policyjnych samochodach służbowych i brakach w przeszkoleniu

Zdecydowana większoœć policjantów nie przeszła przeszkolenia z technik doskonalenia jazdy, a znaczny ich odsetek nie może kierować pojazdami uprzywilejowanymi, z uwagi na brak wymaganego zezwolenia. W latach 2015–2016 œrednio co trzeci policyjny pojazd uległ uszkodzeniu. W połowie przypadków z winy samych funkcjonariuszy.

Policja ma za mało służbowych pojazdów i ta sytuacja nie zmienia się od lat - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. W miarę dostępnych œrodków policyjna flota była unowoczeœniana i uzupełniana, jednak skala potrzeb jest wcišż dużo większa niż możliwoœci. Problemem jest zaawansowany wiek i wyeksploatowanie radiowozów – jedna czwarta przejechała ponad 200 tys. km, a co siódmy pojazd powinien zostać wycofany z użytkowania.

Stare radiowozy poniżej norm

Flota transportowa policji liczy blisko 22 tys. pojazdów i jest bardzo zróżnicowana pod względem marek. Policja najwięcej pojazdów zakupiła w latach 2008-2009, i po kilku „chudych" latach dopiero od 2014 r. wydatki na zakup policyjnych pojazdów znów zaczęły rosnšć. W latach 2015-2016 zakupiono ogółem ponad 3,5 tys. pojazdów (tj. o prawie 180 proc. więcej niż w latach 2012-2013). Wydatki na ten cel wyniosły niemal 286 mln zł. Poza zwiększeniem finansowania z budżetu państwa, wzrost ten możliwy był m.in. dzięki wsparciu samorzšdów lokalnych, które przekazały na ten cel ponad 58 mln zł (umożliwiło to zakup 1855 pojazdów).

Zdecydowana większoœć jednostek policji (23 z 25) nie dysponowała sprzętem transportowym na poziomie odpowiadajšcym ustalonym normom, mimo większych zakupów w ostatnich latach i obniżenia w 2015 r. wymagań, co do liczby niezbędnych pojazdów (o ponad 2500 sztuk). W poszczególnych jednostkach (23), łšcznie do ustalonych dla nich norm, brakowało na koniec 2015 roku - 593 pojazdów, a na koniec 2016 roku - 636. Największe niedobory dotyczyły furgonów, samochodów osobowych terenowych oraz pojazdów specjalistycznych.

Użytkowane przez policję pojazdy sš w znacznym stopniu wyeksploatowane. Œredni wiek użytkowanych samochodów osobowych wynosił ok. 7 lat, osobowych terenowych niemal 8, a furgonów ponad 8,5 roku. Jednoczeœnie przebieg co czwartego pojazdu w tych grupach przekraczał 200 tys. km.

W 2015 r. zmieniono kryteria uznawania sprzętu za zużyty, co istotnie wpłynęło na obniżenie liczby pojazdów, które powinny zostać wycofane z eksploatacji - z 40 proc. stanu wyposażenia w styczniu 2015 r. do 13 proc. w lipcu 2015 r. Jednakże pomimo zmiany kryteriów uznawania sprzętu za zużyty, na koniec 2016 roku w jednostkach policji nadal użytkowano 14 proc. pojazdów nadajšcych się do wycofania z eksploatacji. Samochody nie były wycofywane z automatu, gdy spełniały kryteria do wycofania, i - m.in. z powodu braków sprzętowych - najczęœciej jeŸdziły dalej.

Policjanci bez przeszkolenia za kółkiem

Zdaniem większoœci ankietowanych przez NIK policjantów, liczba sprzętu transportowego oraz jego stan techniczny nie były wystarczajšce do prawidłowej realizacji zadań. Ponad 46 proc. ankietowanych funkcjonariuszy wskazuje na ograniczonš dostępnoœć pojazdów służbowych, co skutkuje koniecznoœciš zmiany terminu realizacji zadań i wydłużeniem czasu reakcji na zgłoszenie.

Przy przyjmowaniu do służby w policji nie ma wymogu posiadania prawa jazdy. Nie jest to jednak poważny problem, gdyż jednie 3 proc. policjantów nie miało uprawnień do kierowania pojazdami (w 10 skontrolowanych jednostkach). W ocenie NIK alarmujšcy jest z kolei fakt, że znaczny odsetek policjantów nie może kierować pojazdami uprzywilejowanymi. Ponad połowa funkcjonariuszy (51 proc.) w komendach wojewódzkich i jedna trzecia w komendach powiatowych (31 proc.) nie posiadało zezwoleń na wykorzystanie służbowych pojazdów jako uprzywilejowane. Także system kształcenia i doskonalenia zawodowego w policji nie zapewniał odpowiedniego przygotowania funkcjonariuszy do kierowania takimi pojazdami.

Ponad 80 proc. ankietowanych policjantów używało pojazdów uprzywilejowanych. Co pišty ankietowany włšczał sygnały uprzywilejowania, pomimo braku wymaganego zezwolenia. Z kolei co dziesišty ankietowany policjant nie użył pojazdu służbowego jako uprzywilejowanego w sytuacjach tego wymagajšcych, gdyż nie miał zezwolenia (co mogło mieć negatywny wpływ na skutecznoœć interwencji).

Potrzeby szkoleniowe policjantów z doskonalenia techniki jazdy tylko w niewielkim stopniu były zaspokajane. Głównie przechodzili je funkcjonariusze pionu ruchu drogowego. W 2015 r. na kursach centralnych przeszkolono jedynie 153 policjantów, a w 2016 r. 240 (co stanowiło odpowiednio 9 i ponad 12 proc. zgłoszonego w tych latach zapotrzebowania). W przypadku kursów w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym oraz motocyklem, jednym z kryteriów formalnych, jakie musieli spełniać ich uczestnicy, było posiadanie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrzšdzone w mieniu pracodawcy. Wymóg ten ograniczał dostęp do szkoleń tym policjantom, którzy z własnych œrodków nie zakupili takiego ubezpieczenia. Niewielka była także skala organizowanych w kontrolowanych jednostkach szkoleń lokalnych w zakresie doskonalenia techniki kierowania pojazdami. W trzech z czterech skontrolowanych garnizonów takie przeszkolenie przeszło 8 proc. policjantów kierujšcych radiowozami.

W procesie szkolenia policjantów nie wykorzystywano nowoczesnego symulatora kierowania pojazdami, który był na wyposażeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Został on skonstruowany w 2014 r. w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na którego realizację wydatkowano niemal 6,5 mln zł. W kolejnych latach trwały m.in. uzgodnienia międzyresortowe oraz wewnštrzresortowe w sprawie ustalenia podmiotu właœciwego do przejęcia autorskich praw majštkowych do wyników projektu, które jednak nie doprowadziły do ostatecznego rozstrzygnięcia i rozpoczęcia wykorzystania symulatora do szkolenia policjantów.

W większoœci skontrolowanych jednostek (poza dwoma: Komendš Miejskš Policji w Przemyœlu i Komendš Powiatowš Policji w Prudniku), przed przekazaniem policjantom pojazdów służbowych do użytkowania, nie weryfikowano ich predyspozycji oraz umiejętnoœci kierowania radiowozami. NIK podkreœla, że spoœród skontrolowanych jednostek, jedynie Komenda Wojewódzka Policji w Opolu przed wydaniem po raz pierwszy zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wprowadziła w jednostkach podległych, obowišzek sprawdzenia umiejętnoœci praktycznych prowadzenia radiowozu w typowych warunkach służby.

Kolizje i szkody z winy funkcjonariuszy

Każdego roku uszkodzeniu ulegał œrednio co trzeci pojazd służbowy, a w całej policji do szkód dochodziło œrednio niemal co godzinę. W 2015 r. odnotowano - 8253 szkód w służbowym sprzęcie transportowym, a w 2016 r. - 7776. Ponad połowa szkód w pojazdach służbowych w latach 2015-2016 (niemal 9 tys. z 16 tys.), powstała z winy funkcjonariuszy oraz pracowników policji. Może to wynikać z braku szkoleń z technik jazdy oraz braku weryfikacji rzeczywistych umiejętnoœci policjantów za kierownicš. Znaczna częœć tych szkód wynikała także z braku należytej ostrożnoœci lub z nieprawidłowego wykonania prostych manewrów jak parkowanie, cofanie i zawracanie. W skontrolowanych jednostkach blisko 90 proc. sprawców zdarzeń nie ukończyło szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy. Z ustaleń kontroli wynika, że jedynie niewielki odsetek szkód - w 2016 roku ok. 10 proc. - powstał podczas używania pojazdów jako uprzywilejowane.

Komendant Główny Policji ustalił zasady ewidencjonowania wypadków i kolizji oraz innych zdarzeń z udziałem pojazdów służbowych, w tym powstałych z winy funkcjonariuszy i pracowników policji. Jednak sporzšdzone przez poszczególne jednostki organizacyjne policji sprawozdania i meldunki oraz prowadzone przez nie ewidencje i rejestry, nie zapewniały uzyskania przez kierownictwo policji pełnych i bieżšcych informacji, obejmujšcych wszystkie zdarzenia z udziałem służbowych pojazdów.

Wszystkie pojazdy służbowe policji objęte były obowišzkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialnoœci cywilnej (ubezpieczeniem OC). Składka ubezpieczeniowa uzależniona była od liczby przejechanych kilometrów. Z uwagi na nieobowišzkowy charakter i wysokie koszty, ubezpieczeniem AC objęta została tylko częœć policyjnych pojazdów (w kontrolowanych jednostkach AC miało wykupione od 0,7 proc. do 5,4 proc. pojazdów). Na takš decyzję wpływ miał również niewielki udział szkód w sprzęcie transportowym obcišżajšcych budżet Policji (6,4 proc. w 2015 r. - 1,6 mln zł oraz 5,9 proc. w 2016 r. - 1,3 mln zł) w stosunku do potencjalnych kosztów ubezpieczenia AC, które wielokrotnie przekraczałyby rzeczywiste obcišżenia wynikajšce z tytułu szkód (z analizy przeprowadzonej w 2012 r. wynikało, że autocasco dla ok. 17,5 tys. policyjnych pojazdów kosztowałoby ponad 46 mln zł rocznie). Usunięcie pozostałych szkód finansowane było przez winnych powstania takich zdarzeń, w tym przez ubezpieczonych funkcjonariuszy (jeżeli postępowanie wyjaœniajšce wykazało, iż swoim zachowaniem lub zaniechaniem przyczynili się do uszkodzenia pojazdów).

Niemal 83 proc. ankietowanych policjantów korzystało z dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialnoœci majštkowej za szkody powstałe w sprzęcie transportowym, a co trzeci jako powód nabycia takiego ubezpieczenia podał brak ubezpieczenia AC pojazdów policji.

Nieefektywne naprawy

Flota transportowa policji jest bardzo zróżnicowana pod względem marek i modeli pojazdów. W kontrolowanym okresie użytkowano ponad 40 różnych marek samochodów osobowych oraz furgonów, w sumie ok. 250 modeli. Podejmowane przez KGP działania na rzecz standaryzacji zakupów okazały się nieskuteczne.

Stan techniczny policyjnych pojazdów, jak również uszkodzenia powstałe w trakcie jego wykorzystania, miały istotny wpływ na liczbę pojazdów pozostajšcych w gotowoœci do realizacji zadań. Z powodu serwisu i napraw w latach 2015 - 2016 wyłšczonych z eksploatacji było œredniorocznie ok. 2000 pojazdów (ponad 9 proc. wszystkich policyjnych pojazdów). Œredni czas wyłšczenia z użytkowania objętych kontrolš pojazdów wynosił 10 dni w 2015 r., ale w 2016 r. - już 20 dni.

W ocenie NIK, organizacja obsługi i napraw pojazdów była nieefektywna i nie gwarantowała zapewnienia ich sprawnoœci technicznej. Na poczštku 2017 r. w policji funkcjonowało 35 stacji obsługi pojazdów (wyposażonych w 573 stanowiska do wykonywania obsług i napraw) oraz 66 punktów obsługi technicznej (ze 134 stanowiskami). Własnych stacji obsługi nie posiadały Komenda Stołeczna Policji (największy garnizon w Polsce) oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Wszystkie skontrolowane stacje obsługi pojazdów nie posiadały częœci podstawowego wyposażenia (okreœlonego przez Komendanta Głównego Policji), specjalistycznych urzšdzeń oraz narzędzi umożliwiajšcych pełnš diagnozę usterek, a następnie naprawę zaawansowanych technologicznie pojazdów. Braki w podstawowym wyposażeniu stwierdzono również w 3/4 skontrolowanych policyjnych punktów obsługi technicznej. Izba odnotowała także problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników w policyjnych warsztatach.

W konsekwencji czas postoju pojazdów w zapleczu obsługowo-naprawczym często przekraczał ustalone terminy. Pomimo funkcjonowania policyjnego zaplecza obsługowo-naprawczego, wszystkie skontrolowane jednostki zlecały wykonanie częœci obsługi i napraw także serwisom zewnętrznym. W latach 2015-2016 wrosła liczba takich usług, a wydatki na ten cel w kontrolowanych jednostkach wyniosły blisko 3,8 mln zł (stanowiło to ponad 12 proc. ogółu usług i napraw sprzętu transportowego). Głównymi przyczynami zewnętrznych zleceń były: braki specjalistycznego sprzętu warsztatowego i urzšdzeń umożliwiajšcych identyfikację usterek oraz naprawę bardzo wielu rodzajów marek i modeli pojazdów użytkowanych w policji, a także brak wykwalifikowanych mechaników i wynikajšcy z warunków gwarancji obowišzek wykonywania obsługi i napraw nowych pojazdów w autoryzowanych serwisach.

Skontrolowane komendy nie prowadziły rzetelnych analiz ekonomicznej zasadnoœci utrzymania dotychczasowego modelu obsługi i napraw sprzętu transportowego, opartego głównie na wykorzystaniu potencjału własnych warsztatów. W połowie objętych kontrolš komend wojewódzkich NIK stwierdziła też, że przy dokonywaniu zakupów częœci zamiennych lub zlecaniu napraw pojazdów, naruszane były przepisy o zamówieniach publicznych.

W większoœci skontrolowanych komend nie zapewniono także terminowego przekazywania pojazdów do badań technicznych. Zdarzały się przypadki, że dopuszczano do ich użytkowania, pomimo braku aktualnych wpisów potwierdzajšcych sprawnoœć pojazdów w dowodach rejestracyjnych. Zdaniem NIK, funkcjonujšce w strukturach zaplecza obsługowo-naprawczego policji stacje kontroli pojazdów i stanowiska diagnostyczne, na których wykonywano badania techniczne pojazdów, nie były także objęte rzetelnym nadzorem Komendy Głównej Policji.

NIK nie stwierdziła ograniczeń w wykorzystaniu pojazdów lub ograniczania wydatków na paliwo. Występowały jednak okresowe problemy z terminowym regulowaniem należnoœci za zakupione paliwo. W wyniku negocjacji prowadzonych z dostawcš, terminy zapłaty zostały prolongowane. W roku 2016 na zapłatę tych zobowišzań uruchomiono œrodki z rezerwy celowej budżetu państwa - ponad 15,6 mln zł. Problemy te nie skutkowały w kontrolowanych jednostkach ograniczeniami w korzystaniu z pojazdów służbowych.

Najwyższa Izba Kontroli wystšpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o doprecyzowanie zasad nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów działajšcymi w obiektach policji oraz o zapewnienie œrodków na paliwo.

Komendant Główny Policji ma z kolei zapewnić jednostkom organizacyjnym policji niezbędne wyposażenie, doprowadzić do standaryzacji floty transportowej policji oraz zapewnić realizację potrzeb szkoleniowych policjantów (w szkoleniach ma być wykorzystany symulator kierowania pojazdami). NIK postuluje także dokonanie analizy regulacji dotyczšcych wyposażenia podstawowego zaplecza obsługowo-naprawczego oraz ujednolicenie sposobu wyliczania kosztów gospodarki transportowej w celu m.in. porównania kosztów w policyjnych warsztatach z kosztami obsługi i napraw zlecanych na zewnštrz.

Zalecenia pokontrolne trafiły także do komendantów jednostek organizacyjnych policji. Powinni wzmocnić nadzór nad gospodarkš transportowš, przeanalizować potrzeby dotyczšce posiadania zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i zwiększyć dostęp funkcjonariuszy do szkoleń w zakresie doskonalenia techniki jazdy.