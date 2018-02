Pierwsza taksówka elektryczna Tesli wjeżdża do Polski

Taksówkarze i firmy autobusowe widzš przyszłoœć w pojazdach zasilanych pršdem.

Pierwsza taksówka Tesli w Polsce wyjeżdża we wtorek na ulice Warszawy. Najbardziej rozpoznawalne na œwiecie auto elektryczne (model S), symbol elektromobilnoœci promowanej przez wizjonera i miliardera Elona Muska, ma być sygnałem wysłanym œwiatu, że i Polska chce brać udział w transportowej rewolucji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Teslę do swojej sieci wprowadziła iTaxi, rodzima aplikacja do zamawiania taksówek. Wkrótce ma ich mieć więcej – ustaliła „Rzeczpospolita".

Czytaj także: To jeszcze nie czas na elektryczne taksówki

– Uzupełnimy segment pojazdów premium o kolejne 100 aut, a tesle majš stanowić jego widocznš częœć – potwierdza Lech Kaniuk, prezes iTaxi.

Firma deklaruje, że w cišgu szeœciu–oœmiu lat przestawi całš swojš flotę na pršd (obecnie jest to ok. 10 tys. taksówek). Zapowiada też inwestycje we własnš sieć ogólnodostępnych ładowarek. Podobne plany odnoœnie do punktów tankowania ma warszawska korporacja Electric Taxi, której nissany leaf jeżdżš m.in. dla konkurencyjnej aplikacji – mytaxi.

– Mamy 40 elektrycznych taksówek w stolicy i Krakowie. Aby zamówić przejazd takim autem, wystarczy w aplikacji wybrać opcję „Eco-Taxi" – tłumaczy nam Krzysztof Urban, dyrektor polskiego oddziału mytaxi. Widzi on duży potencjał aut elektrycznych (EV). – Sš ciche i ekologiczne, dlatego planujemy sukcesywnie powiększać liczbę elektryków – podkreœla Urban.

Problemem jest jednak słabo rozwinięta, nawet w stolicy, sieć ładowarek oraz wysokie koszty zakupu e-aut. To powód, dla którego wiele korporacji wstrzymuje się z wymianš floty. – Jesteœmy otwarci na nowe technologie. W tym roku chcemy pilotażowo wprowadzić 20 takich aut. Dla rozwoju rynku EV należy jednak stworzyć bardziej przyjazne warunki. Przy dzisiejszych stawkach za przewozy inwestycja w samochody elektryczne jako taksówki nie jest atrakcyjna – uważa Artur Oporski, szef Ele Taxi.

Według ekspertów bez zachęt finansowych ciężko będzie zrealizować rzšdowy plan 1 mln elektryków w 2025 r. Pomóc może entuzjazm przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Na razie e-tabor jest nieliczny. Najwięcej autobusów elektrycznych ma Kraków (26) oraz Warszawa (21). W 2017 r. wszyscy przewoŸnicy w kraju używali ok. 90 takich pojazdów. W najbliższych latach ma ich być znacznie więcej. Władze Krakowa dzięki współpracy z NCBiR kupiš jeszcze 161, w tym 100 przegubowych, w stolicy przybędzie ich 140. Według wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej stołeczne MZA w najbliższych latach będš kupowały wyłšcznie tabor gazowy i elektryczny.

Do końca listopada 60 proc. taboru zelektryfikuje również Zielona Góra, która zamówiła 47 elektrobusów Ursusa.