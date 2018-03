Brexit zwiększy koszty brytyjskich producentów aut

Brytyjskie firmy samochodowe zwróciły uwagę premier Theresy May, że jeœli nie zapewni handlu bez przeszkód z Uniš, to po wyjœciu kraju z Unii będzie trudniej prowadzić działalnoœć, bo zdrożejš ich fabryki.

Przed brexitem największe œwiatowe firmy samochodowe zastanawiajš się, jak będš importować miliony komponentów z całego œwiata i następnie eksportować samochody z brytyjskich fabryk do europejskich klientów. Firmy te już pracujš nad planami dostosowania się do rożnych scenariuszy obejmujšcych stawki celne i opóŸnienia w odprawach portowych, które dotknš ten sektor zależny od sprawnego przemieszczania się komponentów, silników i gotowych wyrobów przez granice.

— Jeœli powstanie taki czy inny warunek, to będzie nas kosztować kilkadziesišt milionów funtów absolutnie zmarnowanych, a nie możemy narażać firmy na takie ryzyko — stwierdził podczas salonu w Genewie prezes Jaguara Land Rovera (JLR), Ralf Speth. — Mówimy o straconych minutach na granicach, co wpłynie niekorzystnie na nasze zapasy, logistykę i dlatego musimy już teraz pracować nad wszelkimi kompleksowymi planami — dodał. Ostrzegł, że wszelkie odstępstwa w normach pojazdów między W. Brytaniš i Uniš (obecnie sš identyczne) będzie oznaczało powrót do œredniowiecza.

Londyn i Bruksela majš nadzieję osišgnšć porozumienie o okresie przejœciowym na szczycie Unii 22-23 marca, utrzymujšce obecny stan do końca 2020 r., ale firmy pracujš nad zaplanowaniem niepewnej przyszłoœci na póŸniej. Stawkš jest powodzenie jednego z niewielu brytyjskich sukcesów przemysłowych od lat 80: sektora motoryzacji, który zatrudnia ponad 800 tys. ludzi i daje obroty 77,5 mld funtów (110 mld dolarów).

Szefowie i przedstawiciele kierownictwa 9 firm różnych sektorów (BMW, Bosch, Telefonica, Kingfisher, Wizz Air) spotkali się w ramach okršgłego stołu z premier Theresš May i wiceministrem finansów Johnem Glenem dla omówienia stanu przygotowań do brexitu i okresu przejœciowego. T. May zapewniła, że będzie dšżyć do utrzymania wysokich norm przepisów i do rozwišzań wspierajšcych firmy obu stron — podał urzšd premiera.

Honda i Peugeot chcš zbudować dodatkowe magazyny na większy zapas podzespołów, aby chronić model produkcji just-in-time przed ewentualnymi odprawami celnymi. Mini z grupy BMW mówi o gigantycznych komplikacjach przygotowań przed utratš normalnego handlu. — Nie wiemy, czy każda ciężarówka z dostawami dostanie zgodę wjazdu. Możemy zwiększyć zapasy, aby zyskać elastycznoœć produkcji, teraz` to prawdziwy koszmar — stwierdził Peter Scharzenbauer z zarzšdu firmy. Szef Hondy ds. kontaktów z rzšdami europejskimi, Patrick Keating powiedział w ubiegłym roku w parlamencie, że japońska firma będzie musiała uruchomić w marcu plan przygotowań, teraz czeka na dalsze szczegóły. — Obserwujemy sytuację w miarę rozwoju negocjacji i spodziewamy się dodatkowych wyjaœnień po marcowym szczycie — dodał.

Zmartwienia Astona Martina

Możliwoœć cesji Astona Martina albo debiutu giełdowego zniknie na co najmniej rok, jeœli W. Brytania nie dojdzie do porozumienia z Uniš Europejskš o okresie przejœciowym — oœwiadczył prezes Andy Palmer.

Brytyjski producent sportowych aut, który chce rozszerzyć swš gamę o SUV i wersje elektryczne, rozważa sprzedaż innej grupie przemysłowej, bo obecni właœciciele chcš się jej pozbyć albo debiut na giełdzie. Brexit zwiększył jednak niepewnoœć. — Podczas przygotowań do sprzedaży czy do IPO potrzeba stabilnoœci rynku. Jeœli dojdzie do umowy o okresie przejœciowym, to w pewien sposób problem odroczy się o 2 lata. Jeœli nie, to trzeba będzie poczekać na brexit i zobaczyć, co to da — powiedział Palmer.

Właœciciele firmy, włoski Investindustrial i konsorcjum inwestorów z Kuwejtu zlecili bankowi Lazard przygotowanie pierwotnej oferty publicznej albo cesji firmy o wartoœci 2-3 mld funtów (2,24-3,36 mld euro) — podano w połowie grudnia. Od tamtej pory producent aut używanych przez Jamesa Bonda podał o pierwszym od 2010 r. rocznym zysku dzięki największym obrotom od 9 lat. — Mogę wymienić inne Ÿródła, które mówiš o wycenie mojej firmy na poziomie 5-6 mld funtów — dodał A. Palmer.