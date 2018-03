Po co nam farmaceuci?

Zakaz reklamy aptek przynosi coraz bardziej kuriozalne skutki.

Zaczęło się od rezygnacji z wszelkich programów lojalnoœciowych, dzięki którym pacjenci mogli liczyć na niższe ceny produktów. Apteki musiały zrezygnować z rzšdowego programu Karta Dużej Rodziny i udzielania porad zdrowotnych. Za zakazanš reklamę uznano informację o możliwoœci płacenia kartš, realizację kart ubezpieczenia lekowego czy informowanie, że personel apteki posługuje się językiem obcym – wylicza Konfederacja Lewiatan. Ostatnio zakazane zostało nawet wypożyczanie pacjentom inhalatorów, bo zdaniem służb takie działanie wyróżnia aptekę i służy wyłšcznie zwiększeniu sprzedaży.

Choć nikt nie dyskutuje, że zakaz reklamy aptek jest słuszny, to jednak problem tkwi w zbyt dosłownym i rygorystycznym rozumieniu tego przepisu: „Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalnoœci. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego". Interpretacja zwykle jest taka, że zakazane jest wszystko oprócz informowania o godzinach otwarcia.

Lewiatan zwraca uwagę na to, że w zasadzie zabroniono aptekom nawišzywania jakichkolwiek relacji z pacjentami. To może skończyć się tym, że aptekarza, który ukończył trudne, wymagajšce studia farmaceutyczne, zastšpi za ladš robot. Ten z całš pewnoœciš bezdusznie sprzeda lek i nie wpadnie mu do głowy żaden pomysł, który mógłby wyróżnić aptekę i zachęć klientów, by jš częœciej odwiedzali.