Profesjonalny zarządca bez pełnomocnictwa

Zbliża się koniec miesiąca. Jak zwykle na wokandach nie brakowało ciekawych orzeczeń dotyczących rynku nieruchomości. Przedstawiamy niektóre z nich.

Kara dla rzeczoznawcy

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził w dwóch wyrokach, że rzeczoznawcę majątkową Eugenię P. słusznie ukarano dyscyplinarnie za błędy, jakie popełniła w czterech operatach szacunkowych. Z tego powodu na trzy miesiące zawieszono ją w prawach wykonywania zawodu rzeczoznawcy.

Zła jakość wycen – zdaniem sądu – miała istotny wpływ na aktualizację rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz na wysokość opłaty adiacenckiej. Skargę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ) złożyli m.in. trzej użytkownicy. Podali w wątpliwość jakość jej wycen. Okazało się, że mieli rację. KOZ doszukała się licznych błędów. Komisja zarzuciła Eugenii P., że do porównania przyjęła nieruchomości o zbyt zróżnicowanych powierzchniach. Aktualizacja dotyczyła działek, a jedną z transakcji, które wzięła pod uwagę, była sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego razem z prawem własności lokalu. Z kolei przy innej nieruchomości nie uwzględniła niekorzystnego sąsiedztwa centrum handlowego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2017 r.; sygnatura akt II GSK 1413/15, II GSK 968/16

Kto może w sądzie reprezentować

Wspólnotę mieszkaniową może reprezentować w sądzie zarządca, któremu tę funkcję powierzono aktem notarialnym lub w formie umowy. Nie musi mieć pełnomocnictwa procesowego. Takie jest sedno uchwały Sądu Najwyższego. To bardzo ważne rozstrzygnięcie.

Do tej pory sądy powszechne często kwestionowały uprawnienie takich zarządców do reprezentacji wspólnoty w procesie, jeśli nie wynikało ono wprost z umowy lub aktu notarialnego. Prawo do tego miały jedynie zarządy wybrane w formie uchwały, co w praktyce wywoływało niemałe problemy, ponieważ we wspólnotach, w których powierzono zarząd, już się go nie wybiera. Konieczne było więc uzupełnianie uprawnień zarządcy, np. profesjonalnej firmy, o pełnomocnictwa procesowe.

Uchwała Sądu Najwyższego z 9 lutego 2017 r. ; sygnatura akt III CZP 106/16

Zalanie w lokalu użytkowym

Najemca lokalu użytkowego może pociągnąć do odpowiedzialności właściciela budynku tylko wtedy, gdy zaniedbania są związane z wynajętym mu lokalem. To sedno wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego Mariana B. Wynajmował on w Łodzi lokal użytkowy na szwalnię. Kondygnację wyżej wynajmowała lokal użytkowy na czas nieokreślony Małgorzata K. A po wypowiedzeniu jej umowy pomieszkiwała w nim. W tym lokalu doszło do pożaru. W trakcie jego gaszenia straż zalała szwalnię. Marian B. zażądał od miasta (właściciela budynku) 52 tys. zł odszkodowania. Sąd Rejonowy uznał, że miasto nie miało wiedzy o zaniedbaniach Małgorzaty K., a Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził odszkodowanie. W jego ocenie zebrane w sprawie dowody potwierdzają, że miasto wiedziało, że Małgorzata K. mieszka w lokalu. Tymczasem zgodnie z art. 61 prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, ochronę przed czynnikami zewnętrznymi wywołanymi przez człowieka czy siły natury. Zaniechanie bądź nienależyte wykonanie tych obowiązków może być zaś źródłem jego odpowiedzialności odszkodowawczej wobec poszkodowanych (osób trzecich).

Miasto nie dało jednak za wygraną i odwołało się do Sądu Najwyższego, a ten uznał, że nie musi płacić.

Wyrok Sądu Najwyższego z 31 styczna 2017 r.; sygnatura akt II CSK 107/16