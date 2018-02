Duża sprzedaż to nie zawsze duże zyski

Na rynku deweloperskim meldujš się kolejne firmy, a najwięksi gracze wchodzš z ofertš do miast, które dotšd omijali szerokim łukiem. Najbardziej odważni próbujš sił także za granicš.

Deweloperom sprzyja rosnšcy popyt na mieszkania, względnie tanie kredyty hipoteczne, malejšce bezrobocie, ale przede wszystkim inwestorzy skupujšcy za gotówkę lokale na wynajem.Eksperci podkreœlajš tymczasem, że firmy nie nadšżajš już z budowš nowych osiedli, nie wytrzymujšc morderczego tempa narzuconego przez chłonny rynek. Sami deweloperzy w kolejnych raportach chwalš się rosnšcš sprzedażš. Rekord pobity o 10, 20, 50 procent – tak zaczynajš się komunikaty spółek. Zapotrzebowanie na mieszkania szybko nie zmaleje, bo braki sš ogromne. Wcišż też Polacy mieszkajš bardzo ciasno. Na jednš osobę przypada u nas œrednio 25 mkw. mieszkania (w Warszawie – 36 mkw.), podczas gdy œrednia w Europie Zachodniej to 44 mkw. Nic, tylko budować i zarabiać. Biznes jest jednak bardzo trudny, a zyski nie zawsze możliwe do oszacowania.Od zakupu działki do uzyskania pozwolenia na budowę mija nawet kilka lat. Sama budowa osiedla pochłania półtora roku–dwa lata. W tym czasie koniunktura na rynku może się dramatycznie zmienić. Znane sš przykłady przerabiania projektów mieszkaniowych na biurowe. Rosnšca sprzedaż mieszkań nie zawsze oznacza też rosnšce zyski. I tak na przykład wrocławska spółka Vantage Development po trzech kwartałach 2016 roku chwaliła się, że liczba przekazanych klientom mieszkań wzrosła o 15 proc. Przychody firmy spadły jednak o 21 proc. Takich przykładów jest więcej. Firmy często prowadzš inwestycje wspólnie z innymi podmiotami (joint-venture), z którymi trzeba się podzielić zyskami. O tym, jak dużo firma zarabia, bardziej niż liczby sprzedanych mieszkań mówiš raczej sprzedane metry kwadratowe.