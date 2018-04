Zdrowsze wędzenie szynki

Naukowcy sięgajš do rozwišzań stosowanych w motoryzacji, by znaleŸć mniej toksyczny sposób przyrzšdzania niektórych dań.

Przetwarzanie żywnoœci dymem może dostarczać wyœmienitego, bogatego bukietu smaku, ale również uwalniać niepożšdane, rakotwórcze substancje. Aby zmniejszyć zawartoœć karcynogenu w wędzonej żywnoœci, naukowcy przyjrzeli się przemysłowi samochodowemu. Przepuœcili dym przez filtr zeolitowy, aby usunšć zawieszone w nim szkodliwe zwišzki. Eksperyment nie tylko przyniósł zaskakujšco pozytywne efekty, ale pojawił się też zaskakujšcy bonus – wyœmienity smak potraw!

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wyniki badań zaprezentowano w marcu br. podczas konferencji „255th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society". – Nie wszystkie produkty wędzone sš niebezpieczne, ale wiemy, że większoœć może zawierać niski poziom toksycznych substancji, więc powinniœmy spróbować je usunšć – mówi kierownik badań dr Jane K. Parker. – Byłoby idealnie, gdybyœmy mogli produkować zdrowszy dym, zachowujšc jednoczeœnie ten sam wspaniały smak. Filtry zeolitowe, te same, które sš mocowane w rurach wydechowych, zostały wykorzystane w przemyœle samochodowym do redukcji zanieczyszczeń œrodowiska, ale dotšd nigdy nie stosowano ich do produkcji żywnoœci. Chcemy to zmienić.

Filtr z rury wydechowej

Pierwszym krokiem było połšczenie sił inżynierów z Besmoke, firmy specjalizujšcej się w naturalnym wędzeniu, i naukowców z Uniwersytetu w Reading (Wielka Brytania). Zoptymalizowano filtry wykonane z zeolitu, porowatego minerału glinokrzemianowego, w celu maksymalizacji oczyszczania z dymu rakotwórczych wielopierœcieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Te substancje sš wszechobecnym produktem ubocznym spalania paliwa. Od dawna też wiadomo, że zwiększajš ryzyko powstawania różnych nowotworów, a także chorób sercowo-naczyniowych. Stany Zjednoczone i Unia Europejska regulujš przepisami dopuszczalne poziomy WWA w œrodowisku.

Najlepszy filtr, jaki udało się skonstruować zespołowi dr Parker, usunšł aż 93 proc. benzo(a)pirenu, powszechnie znanego czynnika rakotwórczego.

– Podjęto kilka prób zmniejszenia iloœci substancji karcynogennych w dymie wędzarnianym za pomocš innych technologii, ale nie sš one tak skuteczne, jak nasze rozwišzanie – mówi dr Parker. – Pozostało jeszcze pytanie, jak smakuje żywnoœć wędzona przefiltrowanym dymem w porównaniu do dotychczasowej metody.

Czysty smak

Aby odpowiedzieć na to pytanie, badacze wędzili płatki pomidorów, olej kokosowy i nawaniali wodę za pomocš przefiltrowanego lub niefiltrowanego dymu. Następnie dodali wędzone płatki pomidorów do kremowego sera i użyli „odymionej" wody do solanki przed przyrzšdzeniem potrawy z kurczaka.

Zespół ekspertów od degustacji dań opisywał różnice w bukietach smaków testowanych produktów: kremu serowego, oleju kokosowego i kurczaka.

– Dla degustatorów kurczak z przefiltrowanym dymem miał aromat przypominajšcy „œwištecznš szynkę " i „bardziej aksamitny, zrównoważony smak" – opowiada dr Parker. – Jedzenie wykonane z niefiltrowanego dymu miało tendencję do osišgania wyższych wyników w kategoriach opisujšcych ostre, gryzšce nuty smakowe.

Zespół dr Parker próbował się dowiedzieć, dlaczego przefiltrowany dym smakował lepiej, czyli jak ten proces wpłynšł na skład chemiczny produktów spalania.

– Wyniki analiz pokazały, że filtr usunšł większoœć składników, które mogły nadawać produktom ostrzejszy aromat – tłumaczy dr Parker.

Kolejnym krokiem naukowców jest zrozumienie, dlaczego filtr selektywnie usuwa te zwišzki.

– Jeœli uda nam się ustalić, w jaki sposób zwišzki o wyższej masie czšsteczkowej przyklejajš się do filtra, możemy tak manipulować zeolitem, aby jeszcze poprawić skutecznoœć usuwania toksycznych zwišzków – zapowiada dr Parker. Š?