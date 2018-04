Ponad połowa naszego organizmu nie jest "ludzka"?

Ludzkie komórki stanowiš zaledwie 43 proc. całkowitej liczby komórek w organizmie człowieka. Reszta to mikroskopijni koloniœci - twierdzš naukowcy.

Jak informuje BBC, zdaniem naukowców, którzy przeprowadzili badania, w organizmie człowieka znajduje się 43 proc. ludzkich komórek. Reszta sš tzw. „kolonistami” mikroskopijnych rozmiarów. Jak twierdzš badacze, odkrycie może być pomocne między innymi w zrozumieniu mechanizmu powstawania alergii czy choroby Parkinsona.

– Twoje ciało to nie tylko ty – powiedział szef wydziału mikrobiologii w Instytucie Maxa Plancka, profesor Ruth Ley. Zaznaczył także, że mikroby sš niezbędne dla zdrowia człowieka.

Bez względu na stan higieny ludzkiego ciała, niemal każdy jego zakamarek pokrywajš mikroskopijne stworzenia - zaznaczajš badacze. Sš to wirusy, grzyby, bakterie i archeony.

Jak podkreœlił mikrobiolog, profesor Sarkis Mazmanian, człowiek nie posiada tylko jednego genomu, ale także genom mikrobiomu. - To, co czyni nas ludŸmi, jest moim zdaniem połšczeniem naszego DNA z DNA mikrobów, które znajdujš się w jelitach – powiedział Mazmanian.

Naukowcy podkreœlajš, że mikrobiomy, które znajdujš się w naszym organizmie, majš istotny wpływ na jego funkcjonowanie.

Jest to nowy sposób myœlenia o drobnoustrojach. Do tej pory były one zwalczane antybiotykami czy szczepionkami. Częœć naukowców jest zdania, że choć mogło to chronić ludzi przed chorobami, zniszczyło również znajdujšce się ciele człowieka „dobre bakterie”.

Jak podkreœlił profesor Ley, przez ostatnie 50 lat wyeliminowano częœć chorób zakaŸnych, ale w tym czasie pojawiło się więcej chorób autoimmunologicznych oraz alergii. – Zmiany w mikrobiomie, dzięki którym udało nam się zwalczyć patogeny, przyczyniły się do powstania zupełnie nowych chorób - zaznaczył.