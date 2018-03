Dlaczego młode matki cierpią na depresję?

Presja społeczna, by być szczęœliwš mamš, wywołuje silne napięcie i zwiększa ryzyko depresji

Co dziesišta kobieta Ÿle znosi wczesne macierzyństwo. Naukowcy obwiniajš i hormony, i mózg.

Emocjonalny rollercoaster po narodzinach dziecka znany był od zawsze. Już Hipokrates opisywał poporodowy niepokój i bezsennoœć. W XIX w. okreœlano go jako „szaleństwo cišży” lub „szaleństwo laktacji”, a kobiety wysyłano do szpitali psychiatrycznych.

Współczesna medycyna nazywa przypadłoœć młodych matek depresjš poporodowš. Silnie obniżony nastrój i lęk sš zbyt rzadko powodem do wizyty u specjalisty. Leczenie polega na połšczeniu œrodków przeciwdepresyjnych, terapii hormonalnej, poradnictwa i ćwiczeń fizycznych. Mimo to wiele kobiet uważa te opcje za niewystarczajšce.

Młode mamy bojš się przyznać, że nowe dziecko nie jest tylko pakietem szczęœcia i radoœci. Przez wiele miesięcy przygotowywały się do zupełnie innych doznań. Negatywne emocje poporodowe sš dla nich niemiłym zaskoczeniem, wywołujš poczucie winy i obniżenie samooceny.

Według badań prowadzonych w USA dla co dziesištej kobiety okres tuż po porodzie staje się bardziej smutny niż szczęœliwy.

Nieleczona depresja poporodowa może trwać latami, zakłócajšc zdolnoœć matki do opieki nad dzieckiem i budowania z nim więzi. Co więcej, u takich noworodków notuje się wyższe poziomy kortyzolu i innych hormonów stresu. Sš zaniepokojone, płaczliwe i gorzej œpiš. W póŸniejszym wieku zwiększa się ryzyko problemów rozwojowych. Dzieci matek z nieleczonš depresjš poporodowš mogš wykazywać gorsze funkcje poznawcze a nawet wolniejszy wzrost. Bywa, że podwyższony poziom kortyzolu utrzymuje się latami, a w okresie dojrzewania pojawia się zwiększone ryzyko wystšpienia depresji.

Czas mroku i błyskawic

Przez dziewięć długich miesięcy w ciele i mózgu kobiety powoli wzrasta poziom hormonów, w szczególnoœci progesteronu i estrogenu. Jajniki i łożysko wytwarzajš te dwie substancje stopniowo, lecz nieustępliwie. Wraz z narodzinami dziecka poziom hormonów gwałtownie spada. Żadna inna fizjologiczna zmiana nie ma tej intensywnoœci i tak dużego tempa.

Chociaż depresja poporodowa weszła do oficjalnej literatury medycznej w latach 50., przez dekady nie było zbyt wielu badań na ten temat. Obecnie coraz więcej naukowców zwraca uwagę na ten długo zaniedbywany problem zdrowotny kobiet.

Drenaż mózgów

Analizy biochemii mózgu młodych matek wykazujš zmiany w obwodzie nerwowym i obszary wymagajšce naprawy.

Według prof. Josepha Lonsteina z Uniwersytetu w East Lansing (Michigan) przez dekady zastanawiano się, czy depresja poporodowa jest konsekwencjš fluktuacji hormonów, czy może przyczyna jest inna. Pomiary poziomów hormonów we krwi wykazały brak wyraŸnych korelacji z podatnoœciš na objawy depresji poporodowej.

– Podczas gdy zmiany hormonalne sš z pewnoœciš brane pod uwagę, nie wszystkie kobiety sš jednakowo podatne na obniżenie nastroju – mówi prof. Lonstein. – Nasuwa się pytanie: co zatem powoduje te różnice?

Chociaż hormony prawdopodobnie leżš u podstaw depresji poporodowej, wiele tropów prowadzi do ciała migdałowatego – ukrytego w mózgu „termostatu emocjonalnego” – generatora negatywnych emocji i agresji oraz narzšdu pełnišcego ważnš rolę w przetwarzaniu informacji w sferze kontaktów międzyludzkich.

– Ciało migdałowate jest uwikłane w wiele struktur, które pomagajš matkom czuć się matkami – tłumaczy prof. Alison Fleming z Uniwersytetu w Toronto. – Łšczy się z pršżkowiem, które bierze udział w doœwiadczaniu nagrody, a także z hipokampem, kluczowym oœrodkiem pamięci i reakcji na stres. Podłšczone jest również do podwzgórza, pełnišcego funkcję interfejsu pomiędzy mózgiem a układem hormonalnym. Gdy odczuwasz strach, system hormonalny wytwarza adrenalinę i inne substancje chemiczne, które powodujš bicie serca i pocenie się dłoni. Ciało migdałowate jest również połšczone z korš przedczołowš i wyspš, zaangażowane w podejmowanie decyzji, motywację i inne funkcje powišzane z instynktem macierzyńskim.

Prof. Fleming i jego współpracownicy odkryli, że u kobiet po porodzie pojawił się nieoczekiwany wzorzec. Podczas gdy zarówno matki z depresjš, jak i bez depresji wykazywały podwyższonš aktywnoœć ciała migdałowatego podczas oglšdania własnych dzieci, te z obniżonym nastrojem również wykazywały zwiększonš reakcję na szczęœliwe, ale nieznane maleństwa, sugerujšc, że reakcje na własne potomstwo były stępione i niejednoznaczne. To odkrycie może oznaczać, że kobiety w depresji poporodowej majš mniejszš skłonnoœć do emocjonalnego przywišzywania się do swoich dzieci.