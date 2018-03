Jak smartfon może pomóc neurochirurgowi

Neurochirurdzy testujš smartfony jako monitory wideo w skomplikowanych operacjach endoskopowych.

Smartfony zmieniły nasz sposób życia. Łšczš nas z przyjaciółmi i rodzinami za pomocš rozmów telefonicznych, wiadomoœci tekstowych i zdjęć. Ostrzegajš przed zmianami pogody i korkami w drodze do pracy. Pozwalajš być na bieżšco i nie tracić kontaktu z klientami.

Teraz możemy do tej listy dopisać kolejny element: smartfony mogš pomóc neurochirurgom w wykonywaniu skomplikowanych operacji.

Mauricio Mandel z San Paulo w Brazylii wraz z zespołem opisał w czasopiœmie „Journal of Neurosurgery” urzšdzenia smartfon – endoskop do stosowania w chirurgii o niskiej inwazyjnoœci. Autorzy uznali to urzšdzenie za łatwe w użyciu, wydajne i opłacalne oraz doskonałe narzędzie edukacyjne dla mniej doœwiadczonych neurochirurgów.

Neuroendoskopia jest zabiegiem neurochirurgicznym wykonywanym w wybranych przypadkach w celu skorygowania wodogłowia, usunięcia nowotworów, leczenia chorób naczyniowych i wielu innych zaburzeń. Zabiegi neuroendoskopowe zazwyczaj skutkujš zmniejszeniem bólu, krótszym czasem rekonwalescencji i mniejszš bliznš niż w przypadku tradycyjnej chirurgii. Poprzez małe nacięcie wprowadza się sztywny lub elastyczny neuroendoskop, aby dotrzeć do celu.

Urzšdzenie wyposażone jest w oœwietlenie pola chirurgicznego oraz kamerę, która wysyła obrazy do pobliskiego monitora wideo. Narzędzie zawiera również kanały i porty, przez które chirurdzy mogš wprowadzać instrumenty i sterować nimi oraz nawadniać miejsce operacji.

Autorzy artykułu opisujš swoje doœwiadczenia 42 różnych zabiegów neurochirurgicznych z wykorzystaniem zestawu smartfon – endoskop w miejsce monitora komputerowego. Chirurg skupiał się na ekranie telefonu, natomiast obraz kontrolny przekazywany był do monitora umieszczonego w innym miejscu sali operacyjnej za pomocš sygnału wi-fi. Pozostała częœć zespołu kontrolowała na monitorze przebieg operacji.

Chirurdzy, którzy przetestowali urzšdzenie smartfon – endoskop, uznali, że obraz jest wystarczajšcej jakoœci i nie wrócili do konwencjonalnej metody. W każdym przypadku urzšdzenie działało prawidłowo. Wszystkie operacje zakończyły się sukcesem i bez komplikacji zwišzanych z nowym rozwišzaniem.

Lekarzom podobało się, że smartfon jest mały, lekki i łatwo mocuje się do endoskopu. Pomimo niewielkich rozmiarów ekranu jego obraz w wysokiej rozdzielczoœci i zapewnia doskonały widok miejsca operacji. Ponadto obrazy oglšdane przez głównego chirurga mogš być jednoczeœnie udostępniane pozostałej częœci zespołu operacyjnego na monitorze wideo, przesyłane strumieniowo do innych współpracowników lub stron internetowych oraz rejestrowane w celach poglšdowych i edukacyjnych.