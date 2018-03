Naukowcy odkryli nowy organ w ciele człowieka

Jak informuje „The Independent” powołujšcy się na pismo "Scientific Reports”, interstitium jest nowo odkrytš strukturš, obecnš w skórze, wyœciółce jelita, płucach, naczyniach krwionoœnych czy mięœniach człowieka.

Odkrytego przez naukowców "narzšdu" nie uwidaczniały klasyczne metody stosowane przez badaczy zajmujšcych się anatomiš. Okazuje się, że wpływa on na funkcjonowanie wszystkich naszych organów, większoœci tkanek i na przebieg większoœci poważnych chorób.

Nowa analiza opublikowana w piœmie „Scientific Reports" jest pierwszš, która definiuje interstiutium, jako samodzielny narzšd.

Badania naukowców z NYU School of Medicine, University of Pennsylvania i Mount Sinai Beth Israel Medical Center wykazały, że to, co do tej pory uważane było za zbitš tkankę łšcznš, składa się w rzeczywistoœci z połšczonych, wypełnionych płynem przedziałów. Tego rodzaju budowę majš wierzchnie warstwy skóry, wyœciółka przewodu pokarmowego, płuc i układu moczowego, otoczenie tętnic i żył czy powięzi, które oddzielajš od siebie mięœnie.

Wolne przestrzenie, które podtrzymywane sš przez łšcznotkankowš siateczkę włókien kolagenowych i włókien z elastyny mogš działać jak amortyzator, który chroni tkanki przed uszkodzeniem.

Ciekawe jest to, że œródmišższ nie został zauważony wczeœniej, mimo że jest jednym z największych narzšdów w ludzkim ciele.

W opinii naukowców, odkrycie może przyczynić się do istotnego postępu w medycynie. Jak podkreœlajš, pobranie z tej tkanki płynu może się stać bardzo ważnš metodš diagnostycznš.

Do odkrycia przyczyniła się nowoczesna technologia, laserowa endomikroskopia konfokalna, która pozwala na mikroskopowe obrazowanie żywych tkanek.

Jak podkreœla „The Independent”, pierwsze odkrycie miało miejsce w 2015 roku w Beth Israel Medical Center. Naukowcy, którzy badali drogi żółciowe pacjenta, aby znaleŸć ewentualne przerzuty raka, zauważyli niezwykłš serię połšczonych ze sobš przestrzeni w tkance podœluzówkowej. Choć na poczštku badania nie wykazały nic wyjštkowego, póŸniej okazało się, że cienkie, wolne przestrzenie w utrwalonej do badania tkance, które dotychczas interpretowano, jako uszkodzenia preparatu, w rzeczywistoœci sš pozostałoœciami zapadniętych przestrzeni płynowych. Kontynuujšc badania, naukowcy odkryli obecnoœć takich przestrzeni także w wielu innych tkankach.

Zrozumienie tej nowo odkrytej granicy w ludzkiej anatomii może pozwolić naukowcom na opracowanie nowych testów na raka. - To odkrycie może przyczynić się do istotnych postępów w medycynie. Bezpoœrednie pobieranie próbek płynu œródmišższowego może stać się potężnym narzędziem diagnostycznym - powiedział jeden z naukowców, dr Theise.

