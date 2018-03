Przełom w medycynie? Nanoroboty zabijają raka

Naukowcy stworzyli programowalne nanoroboty, pozwalajšce zmniejszyć guzy nowotworowe, poprzez odcięcie do nich dopływu krwi. To ogromny postęp w dziedzinie nanomedycyny.

Naukowcy z Arizona State University (ASU), we współpracy z naukowcami z Narodowego Centrum Nanonauki i Technologii (NCNST), z Chińskiej Akademii Nauk zaprogramowali nanoroboty, aby zmniejszyć guzy poprzez odcięcie do nich dopływu krwi. - Opracowaliœmy pierwszy w pełni autonomiczny, zrobotyzowany system DNA do bardzo precyzyjnej i ukierunkowanej terapii nowotworów” - powiedział Hao Yan, dyrektor Centrum Projektowania Molekularnego i Biomimetyki ASU.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Yan jest ekspertem w dziedzinie DNA origami. Technika ta pozwala na takie wykorzystanie DNA, aby otrzymać dwu lub trójwymiarowe struktury, które majš wiele zastosowań od artystycznych po systemy dostarczania leków. Elementy struktur mogš samoczynnie składać się w różne kształty i rozmiary, a wszystko to w skali tysišckrotnie mniejszej niż gruboœć ludzkiego włosa.

Nanomedycyna jest nowš dziedzinš nauki, która stara się wykorzystać nanoczšsteczki w celu diagnozowania i leczenia trudnych chorób, zwłaszcza nowotworów.

Dotychczasowe próby zbudowania robota, który znajdzie i zniszczy nowotwór nie szkodzšc przy tym zdrowym komórkom nie przynosiły rezultatu. Międzynarodowy zespół badaczy przezwyciężył ten problem, znalazł stosunkowo prostš strategię, aby znaleŸć i zagłodzić guz.

Każdy nanorobot jest wykonany z płaskiego arkusza DNA o wielkoœci 90 na 60 nanometrów. Do powierzchni, którego przymocowany enzym o nazwie trombina, odpowiedzialny za krzepnięcie krwi. Może on powodować krzepnięcie krwi wewnštrz naczyń krwionoœnych, które odżywiajš guza, powodujšc œmierć tkanki nowotworowej.

Kluczem do zaprogramowania nanorobota, aby atakował tylko komórkę nowotworowš było umieszczenie na jego powierzchni specjalnego ładunku o nazwie aptamer DNA. Aptamery to fragmenty kwasów nukleinowych, które wišżš się z okreœlonš czšsteczkš. Można go ukierunkować na białko, zwane nukleolinš, które jest wytwarzane tylko na powierzchni komórek œródbłonka nowotworowego - i nie znajduje się na powierzchni zdrowych komórek. Tak zaprogramowany nanorobot wyrusza do serca guza, aby tam uwolnić trombinę i odcišć naczynia krwionoœne dostarczajšce pożywienie.

Badanie przeprowadzono na myszach i œwiniach rasy Bama, u których nanoroboty szybko gromadziły się, w dużych iloœciach, wokół guza, aby dokonać ataku na nowotwór. Leczenie blokowało ukrwienie guza i uszkodzenie tkanki nowotworowej. Po 24 godzinach większoœć nanorobotów była usuwana z organizmu.

- Kombinacje nanorobotów z różnymi czynnikami leczniczymi mogš pomóc w osišgnięciu ostatecznego celu badań nad rakiem: wyeliminowaniu guzów stałych i unaczynionych przerzutów. Ponadto obecna strategia może zostać opracowana, jako platforma dystrybucji leków w leczeniu innych chorób - poprzez zmianę geometrii nanostruktur, grup docelowych i załadowanych ładunków. – podsumował Yan.