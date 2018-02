W moim mózgu brzmi muzyka

Komputer odczytuje aktywnoœć mózgu, aby rozpoznać muzykę, której słuchaliœmy. Już nie ukryjemy miłoœci do disco-polo.

Może nam się wydawać, że odczytywanie myœli to zupełna fantastyka, ale urzšdzenia, które to potrafiš sš w zasięgu ręki. Naukowcy z D'Or Institute for Research and Education w Rio de Janeiro, użyli urzšdzenia do rezonansu magnetycznego (MR) aby sprawdzić jakiej muzyki słuchamy.

W eksperymencie wzięło udział szeœciu wolontariuszy, którzy usłyszeli 40 utworów, od muzyki klasycznej przez rok, pop do jazzu. W tym czasie komputer za poœrednictwem urzšdzenia MR uczył się rozpoznawać wzorce myœli wywoływane przez poszczególne utwory. Komputer uwzględnił takie cechy muzyczne jak tonalnoœć, dynamika, rytm i barwa.

Następnie odwrócono zadania. Komputer miał rozpoznać muzykę w oparciu o aktywnoœć mózgowš badanych. W scenariuszu, w którym komputer miał 10 opcji wyboru (jednš poprawnš i dziewięć błędnych), udawało mu się rozpoznać prawidłowš piosenkę w 74%.

Tego typu badania prowadzš do zrozumienia sposobu funkcjonowania neuronów i sposobów interakcji z nimi za pomocš sztucznej inteligencji. W następnym etapie badań naukowcy chcš sprawdzić: czemu niektóre piosenki nam się podobajš, a inne nie oraz czy nasz mózg preferuje konkretny rodzaj muzyki?